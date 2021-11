Will Smith accueille sa femme Jada Pinkett Smith lors de la projection de King Richard

Will Smith a rencontré sa femme Jada Pinkett Smith lors de la projection de King Richard (Photo: .)

Will Smith a été rejoint par sa femme Jada Pinkett Smith et leurs enfants pour une projection de King Richard parsemée de stars dimanche.

Après que leur mariage ait été remis sous les projecteurs, le couple a ignoré le drame alors qu’il présentait une exposition adorée sur le tapis rouge du TCL Chinese Theatre, à LA.

L’homme de 53 ans s’est rapproché de sa femme alors qu’ils posaient ensemble pour des photos, enfilant un costume bleu trois pièces associé à une chemise et une cravate à motifs jazzy.

Alors que l’actrice de Girls Trip, 50 ans, a opté pour une robe bustier gris clair fluide, avec une traîne beige derrière elle.

Willow et Jaden Smith sont apparus à la fête avec leurs parents, avec Serena Williams également sur la liste des invités remplie de célébrités, aux côtés de son mari Alexis Ohanian et de leur fille, Alexis Jr.

King Richard suit l’histoire de Richard Williams – joué par Will – alors qu’il met tout son cœur et son âme à faire de ses filles, Serena et Venus, des professionnelles du tennis.

Le couple a partagé une étreinte sur le tapis rouge (Photo: .)



Jada et Will ont été rejoints par les enfants Jaden et Willow (Photo: .)

Le nominé aux Oscars a été très occupé ces derniers temps car il se prépare également à la sortie de ses mémoires honnêtes, Will, ainsi que de ses docuseries YouTube, La meilleure forme de ma vie.

Pour promouvoir son dernier projet, il a eu une interview franche avec Oprah Winfrey, où il a parlé ouvertement de son mariage avec sa femme Jada et de leur séparation « non officielle ».

Leur relation est devenue un sujet de conversation brûlant après que Jada a avoué avoir eu un « enchevêtrement » avec August Alsina pendant leur mariage.

Parlant des spéculations entourant leur mariage de 26 ans, Will s’est efforcé de clarifier certaines rumeurs.

Plus : Showbiz



« Vous savez, c’est vraiment drôle. Nous n’aimons jamais vraiment, officiellement séparés », a-t-il déclaré à l’hôte.

«Nous avons réalisé que c’était une illusion fantastique que nous puissions nous rendre heureux.

«Nous avons convenu qu’elle devait se rendre heureuse et que je devais me rendre heureuse. Ensuite, nous allions nous présenter à la relation déjà heureuse, plutôt que d’exiger que l’autre personne remplisse notre tasse vide.

Répondant à la suggestion selon laquelle le couple a une relation ouverte, il a ajouté: « Vous aimez en liberté avec tout le monde sauf votre partenaire. »

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Adele commande un public étoilé alors que Leonardo DiCaprio, Drake et Kris Jenner apparaissent dans One Night Only spécial



PLUS : Adele révèle le moment où elle a décidé de mettre fin au mariage mais dit que son ex-mari Simon Konecki » m’a probablement sauvé la vie «

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();