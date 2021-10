Will Smith admet quel est son pire film

Will Smith sait quel est son pire film et cela ne surprendra aucun de ses fans de longue date. L’acteur a révélé son choix pour le pire film de son CV dans une nouvelle vidéo pour GQ, programmée pour la sortie de ses prochains mémoires, Will. Smith a également choisi ses deux films préférés, qui seront également des titres sans surprise.

Dans le dernier épisode de la série Actually Me de GQ, Smith a répondu à plusieurs questions de fans sur les réseaux sociaux. L’une de ces questions était « À votre avis, quel est le pire et le meilleur film de Will Smith ? L’acteur a choisi les premiers Men in Black et The Pursuit of Happyness comme ses deux meilleurs films. Men in Black est sorti en salles en 1997, suite au succès d’Independence Day et a lancé une franchise. En 2006, il a joué dans The Pursuit of Happyness, qui mettait en vedette le fils de Smith, Jaden Smith, et cela a valu à Smith la deuxième de ses deux nominations aux Oscars du meilleur acteur. (Son premier est venu pour avoir joué Muhammad Ali dans le biopic Ali de 2001.)

“Le pire? Je ne sais pas … Wild Wild West est une épine dans mon côté”, a ensuite déclaré Smith. « Me voir avec des gars… Je n’aime pas ça. Wild Wild West était basé sur la série télévisée et était une bombe au box-office lorsqu’elle est sortie en salles en 1999. Smith et Kevin Kline ont joué le rôle d’agents des services secrets américains protégeant le président Ulysses S. Grant dans le film, réalisé par Barry Sonnenfeld de Men in Black. .

Bien que Smith considère Wild Wild West comme le “pire” film de sa carrière, en 2015, il a déclaré à Esquire qu’After Earth était son “échec le plus douloureux”. Ce film a rapporté plus de 240 millions de dollars dans le monde, mais il a coûté 130 millions de dollars à réaliser et seulement un quart de ses revenus provenait du box-office national. C’était triste pour Smith de voir ce film échouer parce qu’il partageait la vedette avec Jaden. Cependant, l’échec du film a été rapidement éclipsé par de pires nouvelles. “Après la sortie de Earth, je reçois les chiffres du box-office lundi et j’ai été dévasté pendant environ vingt-quatre minutes, puis mon téléphone a sonné et j’ai découvert que mon père avait un cancer”, a déclaré Smith en 2015. “Cela dit en perspective, vicieusement.”

Smith a été occupé à promouvoir ses nouveaux mémoires, qui sortiront dans les librairies le 9 novembre. Dans une interview avec GQ, Smith a parlé de son mariage avec Jada Pinkett Smith, qui “n’a jamais cru au mariage conventionnel”, a déclaré l’acteur. « Il y a eu d’importantes discussions sans fin sur ce qu’est la perfection relationnelle ? Quelle est la meilleure façon d’interagir en couple ? Et pour la grande partie de notre relation, la monogamie était ce que nous avons choisi, ne pensant pas à la monogamie comme la seule perfection relationnelle. » il expliqua.

Smith joue également dans King Richard, dans lequel il incarne Richard Williams, le père de Vénus et Serena Williams. Le film a reçu des critiques positives de la part des critiques après avoir joué au Telluride Film Festival en septembre. Il sortira en salles et sur HBO Max le 19 novembre. Il a été réalisé par Reinaldo Marcus Green, qui a également réalisé Joe Bell de Mark Wahlberg.