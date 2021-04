Will Smith arrête la production cinématographique en Géorgie, citant la loi électorale ⋆ .

Will Smith à la première allemande de “ Bad Boys for Life ” au cinéma Zoo Palast à Berlin, Allemagne, 7 janvier 2020 (Crédit: Hannibal Hanschke / .)

L’acteur Will Smith et le réalisateur Antoine Fuqua ont annoncé lundi qu’ils déplaceraient la production de leur film Emancipation hors de Géorgie, pour protester contre la nouvelle législation électorale de l’État.

La production de 120 millions de dollars pour Apple Studios devait commencer cet été et dépeint l’histoire d’un esclave en fuite qui a rejoint l’armée de l’Union pendant la guerre civile.

“En ce moment, la nation est en train de se réconcilier avec son histoire et tente d’éliminer les vestiges du racisme institutionnel pour parvenir à une véritable justice raciale”, ont déclaré Smith et Fuqua dans un communiqué. «Nous ne pouvons pas en toute conscience apporter un soutien économique à un gouvernement qui promulgue des lois de vote régressives conçues pour restreindre l’accès des électeurs.»

Les deux ont ajouté que «les nouvelles lois sur le vote en Géorgie rappellent les obstacles au vote qui ont été adoptés à la fin de la reconstruction pour empêcher de nombreux Américains de voter.» Il n’était pas immédiatement clair où la production du film se déplacerait.

Les législateurs géorgiens ont adopté une loi électorale le mois dernier, obligeant les électeurs à présenter une pièce d’identité avec photo, limitant la période de vote anticipé au second tour des élections et interdisant aux groupes politiques et aux campagnes de distribuer de la nourriture ou des boissons dans les bureaux de vote. La législation intervient après que le président Trump a prétendu que les démocrates avaient «volé» les élections en Géorgie. Le président Biden et d’autres démocrates ont comparé la législation aux lois Jim Crow conçues pour empêcher les Afro-Américains de voter.

La Géorgie est devenue un important centre de production cinématographique grâce aux allégements fiscaux de l’État. La société de production de Tyler Perry a son siège à Atlanta et Marvel gère des studios à Fayetteville. Alors que Perry a également critiqué les nouvelles lois électorales de l’État comme rappelant l’ère Jim Crow, il a semblé mettre en garde contre le boycott de l’État.

“Alors que certains envisagent de boycotter, rappelez-vous que nous avons rendu la Géorgie bleue et qu’il y a une course au poste de gouverneur à l’horizon – c’est la beauté d’une démocratie”, a déclaré Perry dans des commentaires rapportés par Deadline.

