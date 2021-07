Will Smith célèbre le jour de l’indépendance pour ses 25 ans avec un message amusant et un feu d’artifice de 100 000 $

Will Smith a publié une collection de photos et de vidéos sur Instagram pour célébrer le 25e anniversaire de la sortie d’Independence Day. Si vous étiez curieux de savoir combien de temps cela fait vraiment, ces images vous le rendent vraiment vivant. Tout le monde a l’air si jeune. De plus, Will Smith et Jeff Goldblum ressemblent à deux membres du groupe de garçons le plus étrange du monde ici. De toute évidence, quelqu’un a pensé qu’une image comme celle-ci aurait l’air vraiment cool, mais c’est juste un peu bizarre. 25 ans plus tard, c’est hilarant, mais aussi génial.