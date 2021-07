Will Smith dépeint le père de Vénus et Serena Williams dans un nouveau biopic

Will Smith reviendra sur grand écran plus tard cette année, avec Richard Williams dans le nouveau film King Richard. Richard Williams est le père des superstars du tennis Venus et Serena Williams, et la bande-annonce du roi Richard est sortie mercredi. Le film sortira en salles et sur HBO Max le 19 novembre.

Selon le synopsis : “Le double nominé aux Oscars Will Smith (Ali, The Pursuit of Happyness, Bad Boys for Life) joue le rôle de Richard, sous la direction de Reinaldo Marcus Green (Monstres et hommes). Poussé par une vision claire de leur l’avenir et en utilisant des méthodes non conventionnelles, Richard a un plan qui emmènera Venus et Serena Williams des rues de Compton, en Californie, sur la scène mondiale en tant qu’icônes légendaires. Le film profondément émouvant montre le pouvoir de la famille, de la persévérance et de la foi inébranlable comme moyen de réaliser l’impossible et impacter le monde.”

Le casting de King Richard comprend Aunjanue Ellis, qui joue la mère de la sœur Williams, Oracene « Brandi » Williams. Saniyya Sidney incarne Venus Williams, Demi Singleton, Serena Williams et Tony Goldwyn incarne Paul Cohen. Le casting comprend également Jon Berthnal en tant qu’entraîneur Rick Macci, Andy Bear, Kevin Dunn et Craig Tate.

King Richard était sur le point de ne pas sortir sur HBO Max. Deadline a rapporté en décembre que le roi Richard était presque allé sur Netflix au lieu d’être une sortie en salles. “L’accord de Smith appelle expressément à une sortie en salles uniquement, selon des sources, et alors qu’il est devenu la première grande star à signer l’un de ces 30 millions de dollars de salaire Netflix + accords de back-end pré-négociés il y a plusieurs années sur Bright, Warner Bros. n’a remporté que le vigoureuse vente aux enchères du roi Richard parce que ses créateurs et la famille de Venus et Serena Williams voulaient voir l’histoire de l’opprimé de leur père Richard jouer sur grand écran”, a rapporté le média.

Richard Williams a joué un rôle énorme dans la carrière de Vénus et Serena. Venus, 41 ans, est l’une des joueuses de tennis à succès de l’histoire, remportant sept titres du Grand Chelem en simple, 14 titres du Grand Chelem en double et cinq médailles olympiques. Serena, 39 ans, a remporté plus de titres en simple du Grand Chelem qu’une autre joueuse de l’ère ouverte du tennis avec 23. Elle a également remporté 14 titres en double du Grand Chelem et quatre médailles olympiques.