Will Smith dit à Oprah qu’il a « l’impression d’échouer à toutes les femmes avec qui j’interagis »

Acteur Will Smith fait la promotion de la sortie de ses mémoires en attente, Will, qui sera mis en vente la semaine prochaine, et l’acteur a parlé du livre – et de sa vie – dans une nouvelle interview avec Oprah Winfrey.

L’interview captivante, The Oprah Conversation, a été publiée vendredi sur Apple TV+.

L’acteur Will Smith (ci-dessus) a parlé de son nouveau livre, « Will » – et de sa vie – dans une nouvelle interview avec Oprah Winfrey. (Photo de Kevin Winter/.)

Dans la bande-annonce, Smith parle de ses relations amoureuses en déclarant: «J’ai porté, la majeure partie de ma vie, le sentiment d’échouer avec chaque femme avec qui j’interagis. Je n’en ai pas parlé publiquement.

Dans une interview accordée à GQ en septembre, Smith a déclaré, à propos de son livre, qu’il voulait montrer aux gens qui il est vraiment. Il a affirmé qu’il « voulait vraiment détruire totalement l’attachement à » Will Smith « , en essayant de séparer l’image de Will Smith de qui je suis réellement. »

Le livre de Smith a été co-écrit par Marc Manson, qui a écrit le best-seller de 2016, The Subtle Art of Not Giving a F**k.

Dans Will, il détaille son enfance, notamment en voyant son père maltraiter sa mère. Il évoque aussi ses relations avec les femmes, dont l’ancienne mariée Sheree Zampino et sa femme de 23 ans, comédienne Jada Pinkett Smith.

À propos de Pinkett Smith, il a récemment déclaré à GQ : « La poursuite de la vérité est le seul moyen d’être heureux dans cette vie. Et nous sommes en quelque sorte tombés d’accord sur le fait que l’authenticité était la libération des chaînes de la célébrité et de l’examen public. »

Dans la nouvelle interview de Smith avec Winfrey, Smith dit à propos de Pinkett Smith : « J’adore être l’endroit le plus effrayant dans lequel tu essaieras d’entrer. Vrai amour. Cet amour inconditionnel… de pouvoir à nouveau rouvrir un cœur brisé.

Dans un extrait de Will dans People Magazine, Smith a déclaré qu’il était « tombé amoureux » de sa co-star, l’actrice Stockard Channing, de son premier film, Six degrés de séparation.

Il affirme avoir développé des sentiments pour Channing en pratiquant la méthode d’acteur, une expérience qui, selon lui, l’a dissuadé de ce type d’acteur. Il ajoute que le tournage du film et la méthode d’acteur ont mis à rude épreuve son jeune mariage.

« Sheree et moi étions dans les premiers mois de notre mariage avec un tout nouveau bébé et pour Sheree, je peux imaginer que cette expérience était pour le moins troublante », écrit Smith dans Will. « Elle avait épousé un gars nommé Will Smith et maintenant elle vivait avec un gars nommé Paul Poitier », le nom de son personnage dans le film. « Et pour aggraver les choses, pendant le tournage, je suis tombé amoureux de Stockard Channing. »

L’année dernière, Zampino est apparue dans l’émission de Pinkett Smith, Red Table Talk, où les deux femmes ont cuisiné ensemble pour les vacances. Dans l’épisode, Zampino dit: « Nous sommes ce que vous appelez une famille recomposée. »

En plus de publier ses mémoires très attendues, Smith devrait jouer le rôle de Richard Williams dans le biopic sur le père des stars du tennis Vénus et Serena Williams. Le film, King Richard, fait de nouveau le buzz aux Smith Oscars. S’il était nominé, il serait le deuxième homme noir nominé pour avoir joué et produit un film, selon Variety.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !