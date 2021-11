Will Smith dit que cet épisode de Fresh Prince a sauté sur le requin

Le prince de Bel-Air est désormais le roi des révélateurs.

De vouloir sortir avec sa co-star Karyn parsons (Hilary Banks), à prendre la décision de mettre fin à The Fresh Prince of Bel – Air, Will Smith partage des secrets choquants de sa vie et de sa carrière dans ses nouveaux mémoires, Will.

La sitcom à succès, avec Smith, Parsons, Alphonse Ribeiro, Tatiana ali, Daphné Reid et James Avery, créé en 1990 et diffusé jusqu’en 1996, date à laquelle nous avons dit au revoir à la bien-aimée famille Banks. Dans ses mémoires, Smith explique qu’il y avait une bonne raison pour que la série se termine après six saisons. « Les intrigues devenaient de plus en plus hokey et il était difficile de maintenir la » fraîcheur « », écrit l’acteur dans son livre. « Quiconque a déjà participé à une sitcom peut vous raconter l’épisode dans lequel leur émission a fait sauter le requin. »