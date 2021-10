Will Smith dit que le Wild Wild West est toujours une épine dans le pied 10z viral

C’est depuis longtemps dans la légende hollywoodienne que Will Smith a décliné le rôle de Neo dans The Matrix parce qu’il ne comprenait pas complètement le script, choisissant de faire Far West sauvage au lieu.

Bien sûr, cela s’est avéré être un coup terrible avec le recul, avec Keanu Reeves en tête d’affiche de l’un des plus grands films d’action et de science-fiction de l’ère moderne, tandis que l’ancien Fresh Prince a vu son western steampunk de 170 millions de dollars subir un coup critique et commercial. .

La meilleure chose à propos de Wild Wild West est de loin la chanson thème, qui offre plus de divertissement en quelques minutes que le film a fait en près de deux heures. Smith n’est pas terrible en tant que James West, et il apporte son charisme et sa présence habituels au rôle, mais la majorité de ce qui l’entoure est irrémédiablement horrible.

Dans une nouvelle interview avec GQ où il a réfléchi à sa carrière illustre et massivement réussie, Smith a été invité à nommer les meilleurs et les pires films dans lesquels il pense avoir jamais été, et il n’y a pas de surprises pour deviner ce qui s’est retrouvé au bas de la pile. .

“Pour le mieux, je pense que c’est une égalité entre les premiers Men in Black et The Pursuit of Happyness. Pour des raisons différentes, ce sont les deux films presque parfaits. Pire? Je ne sais pas, Wild Wild West n’est qu’une épine dans mon côté. Me voir avec des gars. Je n’aime pas ça.

Far West sauvage a coulé au box-office après avoir atteint 220 millions de dollars dans le monde, remportant huit « victoires » de Razzie sur douze nominations, bien que Smith ait au moins évité l’ignominie de faire partie de la liste restreinte du pire acteur.