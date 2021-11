Will Smith dit qu’il a envisagé de tuer son père à la suite d’un traumatisme dans son enfance

Will Smith‘s les mémoires WILL tombent la semaine prochaine et des extraits de bombes publiés cette semaine révèlent sa relation compliquée avec son défunt père.

L’acteur vétéran reste fidèle à son traumatisme d’enfance dans des extraits qui apparaissent exclusivement dans PEOPLE. Dans le livre, Smith décrit son défunt père, Willard Carroll Smith Sr., comme un homme « violent ». La superstar raconte un incident impliquant son père qui l’a laissé si vengeur qu’il a envisagé de le tuer.

«Quand j’avais neuf ans, j’ai vu mon père frapper ma mère sur le côté de la tête si fort qu’elle s’est effondrée. Je l’ai vue cracher du sang. Ce moment dans cette chambre, probablement plus que tout autre moment de ma vie, a défini qui je suis », écrit-il.

Smith a depuis porté une énorme culpabilité pour ne pas avoir protégé sa mère.

Jada Pinkett Smith et Will Smith assistent à la première de « Gemini Man » par Paramount Pictures en octobre 2019 à Hollywood. (Photo : Frazer Harrison/.)

« Dans tout ce que j’ai fait depuis lors – les récompenses et les distinctions, les projecteurs et l’attention, les personnages et les rires – il y a eu une série d’excuses subtiles à ma mère pour mon inaction ce jour-là. Pour lui avoir fait défaut sur le moment. Pour ne pas avoir tenu tête à mon père. Pour être un lâche.

Il poursuit: «Ce que vous en êtes venu à comprendre comme« Will Smith », le MC qui annihile les extraterrestres, la star de cinéma plus grande que nature, est en grande partie une construction – un personnage soigneusement conçu et affiné – conçu pour me protéger. Me cacher du monde. Cacher le lâche.

La colère de son enfance a atteint un point d’ébullition lorsque Smith s’est retrouvé à envisager un meurtre alors qu’il s’occupait de Will Sr. pendant sa bataille contre le cancer.

« Une nuit, alors que je le conduisais délicatement de sa chambre vers la salle de bain, une obscurité s’est installée en moi. Le chemin entre les deux pièces passe par le haut des escaliers. Enfant, je m’étais toujours dit que je vengerais un jour ma mère. Que quand j’étais assez grand, quand j’étais assez fort, quand je n’étais plus un lâche, je le tuais », écrit Smith.

«Je me suis arrêté en haut des escaliers. Je pourrais le pousser vers le bas et m’en tirer facilement. Alors que les décennies de douleur, de colère et de ressentiment avançaient puis s’éloignaient, j’ai secoué la tête et j’ai emmené Daddio dans la salle de bain.

Smith était adolescent lorsque ses parents se sont séparés. Ils ont divorcé en 2000; Willard Sr. est décédé en 2016.

« Mon père était violent, mais il était également présent à chaque match, pièce de théâtre et récital. Il était alcoolique, mais il était sobre à chaque première de chacun de mes films », écrit Smith. « Il a écouté tous les disques. Il a visité tous les studios. Le même perfectionnisme intense qui terrorisait sa famille mettait de la nourriture sur la table tous les soirs de ma vie.

Les mémoires de Smith explorent la « transformation de l’acteur d’un enfant craintif dans une maison tendue de l’ouest de Philadelphie à l’une des plus grandes stars du rap de son époque, puis à l’une des plus grandes stars de cinéma de l’histoire d’Hollywood, avec une série de succès au box-office qui ne seront probablement jamais être brisé », selon le site Web des mémoires.

« Mon PREMIER LIVRE JAMAIS !! WTH?!?! Pré-commandez dans ma bio ou willsmith.com. Merci @markmanson d’avoir joué avec moi !! #WillTheBook », a déclaré Smith dans la légende d’une vidéo annonçant le titre en juin. Il a qualifié le livre de « travail d’amour », ajoutant: « J’y travaille depuis deux ans et il est enfin prêt. »

WILL devrait sortir le 9 novembre.

Êtes-vous abonné aux podcasts theGrio « Chère Culture » ou « Agir ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant! TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !