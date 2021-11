L’acteur de . Will Smith dit qu’il a pensé à tuer son père.

Le prestigieux acteur Will Smith a avoué dans les pages de son autobiographie qu’il pensait à tuer son père. Le livre, intitulé « Will », plonge dans l’enfance difficile de l’acteur né à Philadelphie. Dans ses premières années de vie, il a observé comment son père battait son père. C’est alors qu’il songea à tuer son père.

L’autobiographie de Will Smith n’a pas encore été publiée. Le magazine People a publié un aperçu de l’enfance et du désir de tuer le père. Rapidement, l’information s’est positionnée dans tous les portails de la presse de divertissement.

La relation entre l’acteur et son père, William Carroll Smith Sr, a toujours été traumatisante, comme l’attestent les pages du livre.

« Mon père était violent, mais il était aussi présent dans tous les jeux, mises en scène et récitals. J’étais alcoolique, mais j’étais sobre à chaque première de tous mes films. J’ai écouté tous les disques. Il a visité tous les studios. Le même perfectionnisme qui terrifiait ma famille, je mets à table tous les soirs de ma vie », narre l’acteur de « Men in Black » dans les pages de son autobiographie.

Un épisode qui l’a marqué à jamais

Will Smith a raconté un épisode qu’il a vécu à l’âge de neuf ans. Ces images, a-t-il dit, l’ont marqué pour le reste de sa vie.

« Quand j’avais neuf ans, j’ai vu mon père frapper ma mère sur le côté de la tête ; si forte qu’elle s’est effondrée. Je l’ai vue cracher du sang. Ce moment, dans cette pièce, probablement plus que tout autre moment de ma vie, a défini qui je suis », a déclaré l’acteur primé.

Les épisodes de violence domestique ont été une constante tout au long de son enfance. Il ne s’agit pas seulement de coups, mais aussi de violence verbale et psychologique. Depuis, Will se souvient de sa mère à chaque fois que sa carrière d’acteur frôle le succès.

« Entre tout ce que j’ai fait depuis, les récompenses et les distinctions, les projecteurs et l’attention, les personnages et les rires, il y a eu un subtil fil d’excuses auprès de ma mère pour n’avoir rien fait ce jour-là. Pour l’avoir déçue à ce moment-là, pour ne pas avoir pris la parole pour elle. Pour être un lâche », a-t-il déclaré.

La nuit où il a pensé à tuer son père

La colère et l’impuissance de ne pouvoir rien faire étaient telles que Will Smith en est venu à envisager la possibilité de tuer son père.

« Une nuit, alors que je le conduisais doucement hors de sa chambre, l’obscurité s’est emparée de moi. Ce chemin entre deux pièces qui passe par le haut des escaliers. Quand j’étais enfant, il m’a toujours dit qu’un jour j’allais venger ma mère, que quand je serais assez vieux, quand je ne serais plus un lâche, je le tuerais », on y lit « Will ».

Cette nuit-là, son père était ivre et il l’a porté au lit. Il pensa à le laisser tomber du deuxième étage.

« Des décennies de douleur, de colère, de ressentiment et de malédictions ont reculé. Et je me suis mis à emmener papa dans la salle de bain », a-t-il décrit.

Les parents de Will Smith ont divorcé en 2000. William Carroll Smith Sr est décédé en 2016.

