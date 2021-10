Will Smith dit qu’il envisage le suicide

Will Smith parle d’une récente période sombre de sa vie.

L’acteur révèle qu’il a envisagé de se suicider lors du tournage de ses prochaines docuseries YouTube Originals, « Will Smith: The Best Shape of My Life », dans lesquelles il envisage de perdre 20 livres en 20 semaines après avoir pris du poids pendant la quarantaine.

« Cela a commencé comme un voyage pour entrer dans la meilleure forme de ma vie », a déclaré la star de King Richard dans la bande-annonce.

Cependant, il admet que le processus a également eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale. « Quand j’ai commencé cette émission, je pensais que j’étais dans la meilleure forme physique de ma vie, mais mentalement j’étais ailleurs », poursuit-il. « J’ai fini par découvrir beaucoup de choses cachées sur moi-même. »

À un moment donné, Smith dit à sa famille qu’il a pensé à se suicider. « C’est la seule fois de ma vie où j’ai pensé au suicide », dit-il sous le regard de sa femme, Jada Pinkett, et de ses trois enfants, Taj, Jaden et Willow.

Les choses ont tellement mal tourné qu’il a même envisagé de quitter la série. Cependant, après de nombreuses heures dans le gymnase, il a pu transformer son corps et son esprit, passant de la pire forme à la meilleure forme de sa vie.

La série non scénarisée en six parties de Smith sera diffusée le 8 novembre sur YouTube. Il prévoit d’en révéler encore plus dans ses prochains mémoires. « J’écris mon livre et c’est comme exposer ma vie et tant de choses que les gens ne savent pas sur moi », partage-t-il.