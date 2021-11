Will Smith est tombé amoureux de Stockard Channing lors de son premier mariage

Will Smith révèle les difficultés de son enfance 0:43

. – Will Smith révèle dans sa prochaine autobiographie qu’il est tombé amoureux de sa co-vedette de « Six Degrees of Separation », Stockard Channing.

Smith, qui à l’époque était marié à sa première femme, Sheree Zampino, a joué dans le film de 1993 le rôle de Paul Poitier, un jeune homme qui entre dans la vie d’un riche couple interprété par Donald Sutherland et Stockard Channing. Zampino est la mère du fils de Smith, Trey.

Ses sentiments pour Channing se sont perpétués dans la vie réelle, écrit Smith dans « Will ».

« Sheree et moi étions dans les premiers mois de notre mariage avec un nouveau-né et pour Sheree, je peux imaginer que cette expérience a été pour le moins troublante », écrit Smith dans le livre, selon un extrait publié dans People.

« Elle avait épousé un gars nommé Will Smith et maintenant elle vivait avec un gars nommé Paul Poitier. Et pour couronner le tout, je suis tombé amoureux de Stockard Channing pendant le tournage. »

Smith écrit qu’à la fin du tournage à New York, lui et Zampino ont emmené leur fils à Los Angeles.

« Quand le film s’est terminé, Sheree, Trey et moi sommes retournés à Los Angeles », écrit Smith. « Notre mariage a connu des débuts difficiles. Je me suis retrouvé à vouloir désespérément voir et parler à Stockard. »

Smith se penche également sur sa séparation d’avec Zampino, son enfance difficile et son mariage avec Jada Pinkett Smith.