Will Smith et Antoine Fuqua expliquent pourquoi ils sortent le film d’émancipation de Géorgie dans une nouvelle déclaration

Et juste comme ça, l’histoire du cinéma était faite. Il s’agit du premier grand projet qui a quitté la Géorgie pour une raison politique et qui enlève des millions de dollars à l’État. Bien qu’il s’agisse d’une conversation qui dure depuis quelques années, Will Smith et Antoine Fuqua ont en fait mordu la balle et filmeront Emancipation ailleurs.

Comme le dit la déclaration de THR, la prise de décision derrière l’émancipation a été éclairée par la législation en vigueur dans l’État de Géorgie. Les nouvelles lois sont spécifiquement axées sur les méthodes de vote et auraient restreint l’utilisation des boîtes de dépôt, interdisent de distribuer de la nourriture et de l’eau aux personnes votant en ligne, et plus encore. Et alors que les conversations entourent ces nouvelles actions, Emancipation de Will Smith utilise l’argent pour exprimer sa désapprobation des nouvelles normes de vote.