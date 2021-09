Will Smith et son mariage ouvert Acceptez-vous d’autres romances ?

Le célèbre acteur Will Smith a dévoilé quelques détails sur son mariage ouvert avec la femme d’affaires américaine Jada Pinkett et cela semble indiquer que sa femme n’est pas la seule à avoir eu des aventures au cours de leurs 23 ans de mariage.

Will Smith a révélé que sa relation avec sa femme Jada Pinkett Smith Il n’est pas monogame, selon une interview accordée à un magazine international, qui a partagé les détails du livre autobiographique que l’acteur lancera en novembre.

Comme vous vous en souviendrez, il y a quelques mois, le mariage Cela a également donné de quoi parler, puisqu’ils ont assuré qu’ils n’utilisent pas d’étiquettes pour le définir.

Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel… Elle avait des parents qui avaient une relation non conventionnelle. Il a grandi d’une manière très différente de la mienne ».

De plus, l’acteur a révélé que lui et Jada étaient monogames pendant la majeure partie de leur relation, cependant, ce n’est pas le cas maintenant.

Sans considérer la monogamie comme la seule perfection relationnelle, nous nous sommes donné confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Et le mariage pour nous ne peut pas être une prison. Et je ne suggère notre chemin à personne. Je ne suggère cette voie à personne ».

Notamment, Pinkett a admis publiquement en 2020 qu’il avait été infidèle à Will Smith et qu’il avait eu une liaison avec le chanteur August Alsina il y a environ cinq ans.

Selon l’actrice, son “aventure” s’est déroulée alors que son mariage avec l’acteur était en crise et au bord de la séparation.

D’autres détails sur le mariage entre Will et Jada qui, selon la publication, l’acteur sortira son livre, sont qu’elle ne voulait pas d’une cérémonie de mariage traditionnelle, cependant, elle a cédé aux pressions de Smith.

Ce serait le premier de nombreux engagements qu’elle prendrait au fil des années qui niaient douloureusement ses propres valeurs », a-t-il noté.

De plus, j’ajoute que leur mariage ne fonctionnait pas et qu’ils ne pouvaient malheureusement pas faire semblant car ils étaient tous les deux extrêmement malheureux et clairement quelque chose devait changer.

Enfin, l’autobiographie du « prince du rap » abordera la relation problématique avec son père, ses aventures dans la réalisation de soi et les hauts et les bas de sa relation avec sa femme, il vaut donc mieux faire attention aux détails, car cela sûrement être un best-seller.

D’un autre côté, avoir une relation ouverte est probablement aussi variable qu’avoir une relation fermée, car la vérité est qu’il n’y en a pas deux pareils.

Dans certains cas, il s’agit d’avoir la liberté, avec des règles préalablement convenues, d’entretenir des relations, une compagnie sentimentale ou purement intime avec d’autres personnes.

Avoir la liberté de le faire n’implique pas forcément d’être avec d’autres chaque semaine, il y a des gens qui vous déroutent.

Il convient de noter que contrairement à ce que les gens croient qu’il est basé sur des règles, bien sûr qu’il le fait et dans de nombreux cas les plus courants sont : 1. La famille passe avant tout. 2. Sincérité et confiance toujours. 3. Prudence et sécurité avant tout.

Et c’est qu’aujourd’hui, à une époque aussi actualisée qu’avant, c’est beaucoup plus courant que vous ne le pensez, donc ce n’est pas du tout étrange de voir ce type de couples et à chaque fois ce sera quelque chose de beaucoup plus vu au sein de la société et aura beaucoup plus de valeur, car pour beaucoup de gens c’est un motif de critique et de ridicule, alors qu’en réalité c’est un accord qui est conclu entre le même couple qui le vit.