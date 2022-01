Will Smith Farts en vidéo pendant l’entraînement avec les dauphins de Miami

Lire du contenu vidéo

@willsmith / Instagram

Will Smith a déchiré un pet si fort lors d’une séance d’entraînement avec les Dolphins de Miami de la NFL qu’il a demandé s’il y avait une douche autour … et la chaîne hilarante d’événements est entièrement vidéo.

L’acteur s’étirait pour une séance d’entraînement avec les dauphins quand il a semblé se détendre un peu trop, coupant soudain le vent avec un gros pet … et attirant des tonnes de rires de tout le monde dans la pièce.

Will le compare à ce qu’il y avait dans sa tasse, en disant… « L’entraînement avec les Dolphins de Miami se passait bien jusqu’à ce que le café du matin me tombe dessus. »

Oui, nous avons tous été là-bas… la seule différence est que Will avait toute une équipe de tournage pour capturer chacun de ses mouvements.

Will était assez poli à propos de tout ça… en disant « désolé » et « excusez-moi »… puis il a attiré plus de rires avec sa blague sur la douche.