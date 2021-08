Will Smith, les Chainsmokers et NASCAR s’associent pour produire une Rom-Com, non vraiment

D’accord, mais qu’en est-il des Chainsmokers ? Comment le duo de production « Closer » est-il également arrivé sur Clean Air ? Eh bien, apparemment, le groupe EDM a une relation établie avec NASCAR étant donné qu’ils ont joué des spectacles lors d’un certain nombre de leurs courses au fil des ans, et leur société de production Kick The Habit Productions s’est impliquée après avoir découvert le script. Les musiciens étaient apparemment à la recherche d’une comédie romantique, et Clean Air a fini par être un choix solide.