Will Smith ne reviendra à Washington que si son fils Jaden se voit offrir un rôle – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Lorsque DC et Warner ont annoncé une suite de Suicide Squad qui serait désormais dirigée par James Gunn, l’un des points les plus surprenants était l’absence de Will Smith du projet. Beaucoup pensaient que la nature de cette situation se produisait parallèlement aux critiques négatives reçues par le premier film et entraînait le peu d’intérêt que l’acteur aurait alors à continuer. Cependant, il a été révélé plus tard que tout cela était simplement un conflit d’agendas.

En fait, au début de la production, les fans ont supposé que l’inclusion d’Idris Elba remplacerait en quelque sorte Smith, mais la réalité est que son travail sur le film est pour un rôle totalement différent. Bien que Will Smith n’ait jamais été totalement réticent à travailler à nouveau avec DC, il a maintenant révélé qu’il y avait une condition de sa part pour qu’une telle chose se produise.

Selon divers médias, Will Smith a révélé dans une récente interview que DC et Warner devraient envisager son fils Jaden Smith pour un rôle majeur dans l’une de leurs multiples séries, s’ils souhaitent l’idée de le voir revenir avec l’équipe. Suicide. . Young Jades a certainement eu sa chance de se construire une carrière d’acteur dans des projets sur grand écran, il a donc l’expérience.

Source: CinePremier