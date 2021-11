Will Smith parle de Jaden en quête d’émancipation : « Il s’est senti trahi »

Will Smith s’ouvre dans ses nouveaux mémoires WILL sur le fait de se sentir comme un échec en tant que père lorsque son plus jeune fils, Jaden Smith, a demandé son émancipation à 15 ans.

La conversation père-fils a eu lieu au milieu de l’échec au box-office de l’aventure de science-fiction du couple After Earth en 2013. Smith s’est blâmé lorsque son fils a été éreinté par les critiques de cinéma.

« After Earth a été un box-office épouvantable et un échec critique », écrit Smith. «Et le pire, c’est que Jaden a pris le coup. Les fans et la presse étaient absolument vicieux ; ils ont dit et imprimé des choses sur Jaden que je refuse de répéter. Jaden avait fidèlement fait tout ce que je lui avais demandé de faire et je l’avais entraîné dans la pire mutilation publique qu’il ait jamais connue.

Smith admet qu’il a eu le cœur brisé lorsque son fils a demandé à être émancipé à l’âge de 15 ans.

« Nous n’en avons jamais discuté, mais je sais qu’il s’est senti trahi. Il s’est senti induit en erreur et il a perdu confiance en mon leadership », écrit Smith. « À quinze ans, lorsque Jaden a demandé si j’étais un mineur émancipé, mon cœur s’est brisé. Il a finalement décidé de ne pas le faire, mais ça craint d’avoir l’impression d’avoir fait du mal à ses enfants.

Acteurs Jaden Smith et Will Smith (Photo de Phillip Faraone/. pour Environmental Media Association)

Dans After Earth, réalisé par M. Night Shyamalan, mille ans après que des événements cataclysmiques aient forcé l’humanité à s’échapper de la Terre, Nova Prime est devenue le nouveau foyer de l’humanité. Le général Cypher Raige (Smith) revient d’une longue période de service dans sa famille éloignée, prêt à être le père de son fils de 13 ans, Kitai (joué par Jaden Smith).

Le Chicago Tribune Richard Roeper l’a baptisé sans ménagement « l’un des pires films de 2013 », comme le Grio l’a signalé précédemment. After Earth a également été nommé pire film de 2013 dans les résultats des sondages publiés par Rifftrax.com.

Bien que critiqué par les critiques et la presse, After Earth aurait rapporté 243,8 millions de dollars au box-office.

Ailleurs dans les mémoires de Smith, la superstar détaille son enfance troublée et sa relation compliquée avec son défunt père, Willard Carroll Smith Sr., que l’acteur décrit comme un homme « violent ».

Smith raconte un incident impliquant son père qui l’a rendu si enragé qu’il a envisagé de le tuer, a rapporté le Grio précédemment.

«Quand j’avais neuf ans, j’ai vu mon père frapper ma mère sur le côté de la tête si fort qu’elle s’est effondrée. Je l’ai vue cracher du sang. Ce moment dans cette chambre, probablement plus que tout autre moment de ma vie, a défini qui je suis », écrit-il.

Smith a depuis porté une énorme culpabilité pour ne pas avoir protégé sa mère.

« Dans tout ce que j’ai fait depuis lors – les récompenses et les distinctions, les projecteurs et l’attention, les personnages et les rires – il y a eu une série d’excuses subtiles à ma mère pour mon inaction ce jour-là. Pour lui avoir fait défaut sur le moment. Pour ne pas avoir tenu tête à mon père. Pour être un lâche.

Il poursuit: «Ce que vous en êtes venu à comprendre comme« Will Smith », le MC qui annihile les extraterrestres, la star de cinéma plus grande que nature, est en grande partie une construction – un personnage soigneusement conçu et affiné – conçu pour me protéger. Me cacher du monde. Cacher le lâche.

La colère de son enfance a atteint un point d’ébullition lorsque Smith s’est retrouvé à envisager un meurtre alors qu’il s’occupait de Will Sr. pendant sa bataille contre le cancer.

« Une nuit, alors que je le conduisais délicatement de sa chambre vers la salle de bain, une obscurité s’est installée en moi. Le chemin entre les deux pièces passe par le haut des escaliers. Enfant, je m’étais toujours dit que je vengerais un jour ma mère. Que quand j’étais assez grand, quand j’étais assez fort, quand je n’étais plus un lâche, je le tuais », écrit Smith.

«Je me suis arrêté en haut des escaliers. Je pourrais le pousser vers le bas et m’en tirer facilement. Alors que les décennies de douleur, de colère et de ressentiment avançaient puis s’éloignaient, j’ai secoué la tête et j’ai emmené Daddio dans la salle de bain.

Les mémoires de Smith seront publiées le 9 novembre.

