Will Smith parle de sa prise de poids en quarantaine – The Chihuahua News – Intrelíneas

Will Smith Vous n’êtes pas très satisfait de votre nouvelle apparence, la raison? a gagné quelques kilos en raison de la quarantaine, indiquant clairement que lui aussi est un simple mortel.

L’acteur charismatique de Hollywood il a l’un des taux d’approbation les plus élevés de son pays (et du nôtre) simplement parce qu’il est réel et qu’il n’a pas peur de se montrer tel qu’il est.

En fait, à plusieurs reprises, l’acteur a été vulnérable, en colère et a même partagé sa tristesse avec ses partisans.

Will Smith montre sans filtre le poids qu’il a gagné depuis le début de la pandémie

Et cette fois n’a pas été l’exception. Dimanche dernier, sans la moindre feinte, l’acteur a montré son corps tel qu’il en a l’air maintenant, prouvant, une fois de plus, que personne n’est meilleur pour l’autocritique comme lui:

Je vais être très honnête avec vous tous: je suis dans la pire forme de ma vie ”, a écrit l’acteur à côté d’une image où il apparaît avec un sweat-shirt ouvert qui révèle sa poitrine flasque et son ventre bombé.

Il va sans dire que ce geste, bien sûr, a été applaudi et pris avec beaucoup d’humour parmi ses partisans.

“ J’espère que tout le monde montrera que les célébrités ne sont pas très différentes du reste d’entre nous, tant mieux pour vous ”, “ C’est bon de savoir que je ne suis pas le seul à avoir pris du poids au cours de cette année difficile ”, “ Bravo Will, c’est fabuleux que tu sois si transparent »,« je suis content de savoir que cette étape n’est pas seulement la mienne »,« maintenant je me sens plus calme », lui ont-ils dit.

Source: Excelsior