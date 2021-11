Will Smith parle de sa vie privée avec Jada Pinkett-Smith et les fans le critiquent. Eh bien, ils ont déjà ouvert cette porte, il n’y a personne pour les arrêter, hein ?

Selon The Shade Room, Will Smith était avec Oprah dans son émission Apple TV et a raconté les détails de sa vie privée « spectaculaire » avec Jada au début de leur relation, dont il a parlé dans ses nouveaux mémoires « Will ». Au cours de l’interview, Will a déclaré que lui et Jada « ont bu tous les jours et ont fait l’amour plusieurs fois par jour, pendant quatre mois d’affilée ».

« J’ai commencé à me demander s’il s’agissait d’une compétition », a déclaré Will. « De toute façon, en ce qui me concerne, il y avait deux possibilités, j’allais satisfaire cette femme sexuellement ou j’allais mourir en essayant. »

D’accord. C’est drôle comme ils sont si privés maintenant qu’ils sortent pour compter jusqu’au moindre détail. En fait, certains fans ont déclaré qu’ils ne se souciaient pas de leur vie personnelle et qu’ils en avaient marre de sortir quelque chose de temps en temps…

Selon CelebrityInsider, les commentaires comprenaient :

« Tous les deux jours, ils parlent de leur relation, ‘nous s’en moquent’.

Un autre a dit :

« Je suis triste pour cet homme qui tue son héritage avec cette merde. »

Un utilisateur a posté ce qui suit :

« Plus personne ne s’en soucie ! Peut-être que nous n’allons pas encore acheter le livre ! »

« Parce qu’ils mettent toutes leurs affaires en public pour que les gens puissent les voir… Je n’ai jamais compris cela. »

Un autre adepte a exprimé :

« Omg, nous ne sommes pas votre thérapeute… vous offrant des informations sur votre mariage, n’est-ce pas ? et un fan a déclaré: « Il a écrit un livre pour que nous entendions l’information de toute façon. »

Will a également parlé de son précédent mariage avec Sheree Zampino, et dans un extrait exclusif de son livre « Will », l’acteur raconte comment il est tombé amoureux de sa co-star, Stockard Channing, dans le film « Six Degrees of Separation ». alors qu’il était marié avec Sheere.

Ainsi, Will Smith évoque sa vie privée avec Jada Pinkett-Smith et les fans le critiquent.

Sérieusement passer d’être si discret… à ME REGARDER !! Après la romance de Jada… LOL ! Triste!