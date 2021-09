Will Smith parle de son mariage ouvert avec Jada Pinkett. Eh bien, après tout, les rumeurs étaient vraies ! IL POSSÈDE!

Will a admis que l’actrice n’est pas la seule à avoir eu des relations en dehors du mariage. Selon Nous, Smith, 53 ans, s’est entretenu avec Wesley Lowery de GQ, dans une interview publiée ce lundi 27 septembre, et a déclaré :

« Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel… Jada avait des membres de sa famille qui avaient des relations non conventionnelles. Elle a donc grandi d’une manière très différente de la façon dont j’ai grandi. Il y avait des discussions sans fin à ce sujet, qu’est-ce que la perfection relationnelle ?

L’acteur de Men in Black a parlé de sa relation avec Jada, qu’il a épousée en 1997, dans ses prochains mémoires, intitulés Will.

« Quelle est la meilleure façon d’interagir en couple ? Et pour la plupart de notre relation, la monogamie était ce que nous avons choisi, ne pensant pas à la monogamie comme la seule perfection relationnelle »- a déclaré Will, ce qui implique que le couple a compris qu’il y avait d’autres romances. « Nous nous sommes donnés confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie. Et le mariage pour nous peut être une prison.” « Je ne recommande notre chemin à personne. Je ne recommande ce sentier à personne. Mais les expériences que les libertés que nous nous sommes données et le soutien inconditionnel, pour moi, sont la plus grande définition de l’amour. »

Will a également reconnu que la liaison de sa femme Jada avec August Alsina donnait l’impression qu’elle était la seule à avoir des relations extraconjugales, mais “Smith a délicatement expliqué, ce n’est pas le cas.”

“Le public a un récit impénétrable”, a déclaré Will Smith. “Une fois que le public a décidé quelque chose, il est impossible de supprimer les images, les idées et les perceptions.”

En juillet 2020, Will et Jada ont révélé qu’ils s’étaient secrètement séparés et que Jada avait eu une liaison avec Alsina.

“Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour nous éloigner l’un de l’autre, pour découvrir que ce n’était pas possible”, a déclaré Jada à Will lors de leur “Red Table Talk”.

Oui, on n’oublie jamais.

Ainsi, Will Smith parle de son mariage ouvert avec Jada Pinkett. Peu importe! ils ont un mariage ouvert comme tout le monde l’a commenté pendant des siècles.