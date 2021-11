Will Smith parle de son père violent dans un nouveau livre

Will Smith montre comment il s’est adapté à une vie plus saine 0:42

. – L’acteur Will Smith révèle une partie sombre de sa croissance et de la relation compliquée qu’il partageait avec son défunt père dans un nouveau livre.

Dans « Will », qui sort le 9 novembre, la star décrit son père comme un homme avec des dualités.

« Mon père était violent, mais il était aussi dans chaque match, pièce de théâtre et récital. Il était alcoolique, mais il était sobre à chaque première de chacun de mes films », a-t-il écrit, selon un extrait publié par le magazine People.

Il ajoute: « Le même perfectionnisme intense qui terrifiait sa famille a mis de la nourriture sur la table tous les soirs de ma vie. »

Cette terreur est illustrée dans une histoire racontée par Will Smith lorsqu’il avait 9 ans et qu’il a vu son père « frapper ma mère sur le côté de la tête avec une telle force qu’elle s’est effondrée ».

« Je l’ai vue cracher du sang », écrit-il. « Ce moment dans cette pièce, probablement plus que tout autre moment de ma vie, a défini qui je suis. »

Le père de Will Smith est décédé en 2016, environ 16 ans après le divorce des parents de Smith.

Smith a pris soin de son père lorsqu’il était malade, mais admet que l’incident le hantait même à l’époque.

« Enfant, je me suis toujours dit qu’un jour je vengerais ma mère. Que quand je serais assez vieux, quand je serais assez fort, quand je ne serais plus un lâche, je le tuerais », écrit-il.

Un jour, elle s’est retrouvée à faire une pause en haut d’un escalier alors qu’elle conduisait son père à la salle de bain et a eu une pensée sombre.

« Je pourrais le pousser vers le bas et m’en tirer facilement », écrit-il. « Alors que les décennies de souffrance, de colère et de ressentiment se sont estompées, j’ai secoué la tête et j’ai emmené papa dans la salle de bain. »

Will Smith est actuellement en tournée de conférences pour soutenir son nouveau livre, avec des dates prévues à Philadelphie, Brooklyn, Chicago et Los Angeles.