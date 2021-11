Will Smith partage des détails intimes sur la période de séparation de sa femme Jada Pinkett

Lorsque Jada Pinkett Smith s’est rendue à sa célèbre Red Table sur sa série Facebook Watch pour révéler son précédent « enchevêtrement » avec la chanteuse August Alsina, beaucoup ont eu le souffle coupé. Certains des halètements étaient dus à son mari de longue date, l’acteur à succès Will Smith, assis en face d’elle à la table en soutien. Le couple a expliqué que la romance éclair de Jada et Alsina s’était produite pendant une période de séparation entre Will et Jada. Le couple finit par se réconcilier.

Maintenant, Will donne plus de clarté sur leur période de séparation. Lors d’un entretien avec Oprah Winfrey sur Apple + pour discuter de ses mémoires Will, la star de Men In Black fournit un contexte sur le moment où les choses ont changé dans leur mariage. Jada a déclaré ne jamais croire à l’idée traditionnelle du mariage, tandis que Will était le contraire. Mais Will a dû rencontrer Jada à mi-chemin pour que leur syndicat fonctionne. Il dit que le tournant de leur relation s’est produit après avoir passé un an à planifier la fête du 40e anniversaire de Jada dont elle n’était finalement pas satisfaite.

« Nous avons réalisé que c’était une illusion fantastique que nous puissions nous rendre heureux », a déclaré Will à Oprah. « Nous avons convenu qu’elle devait se rendre heureuse et que je devais me rendre heureuse. Ensuite, nous allions nous présenter à la relation déjà heureuse – plutôt que d’exiger que l’autre personne remplisse notre tasse vide … Nous avons juste décidé : » Il faut savoir comment être heureux. »

Will dit qu’il était plus contentieux avec Jada qu’elle ne l’était avec lui, admettant qu’il lui avait dit: « » Va voir si tu peux être heureuse et prouve-moi que c’est même possible. » Je vais me faire et vous faites vous. »

Les faire s’est transformé en une période de séparation. Au cours de cet épisode tristement célèbre de Red Table Talk, le couple a admis qu’ils étaient sur le point de divorcer, Will affirmant qu’il n’aurait jamais pensé qu’il reparlerait à Jada une fois qu’ils se seraient séparés. Mais, dit-il, ils ne se sont jamais « officiellement » séparés, du moins légalement.

Dans le livre, Will écrit que cela a amélioré leur relation. « Notre temps passé à part nous a aidés tous les deux à découvrir le pouvoir d’aimer en toute liberté », a-t-il déclaré. « Nous sommes simultanément, à 100% liés ensemble et à 100% libres. Nous convenons que nous étions tous les deux des personnes imparfaites faisant de notre mieux pour comprendre comment être dans ce monde avec joie », rapporte Yahoo News.

Lorsqu’Oprah lui a demandé ce que signifiait « aimer en toute liberté », Will lui a répondu : « Vous aimez en liberté avec tout le monde sauf votre partenaire », en utilisant l’exemple que les gens donnent de la place dans leurs relations avec leurs amis et leurs enfants en pleine croissance. Pour son mariage, dit-il, « C’est l’amitié contre la prison conjugale. »

Sur les rumeurs de leur mariage ouvert, Will dit qu’il se moque des gens qui se demandent constamment avec qui lui et Jada sont intimes en dehors l’un de l’autre. Il dit qu’il réalisait simplement qu’ils ne sont pas responsables du bonheur de l’autre. « Puisque nous en parlons, Oprah, parlons-en simplement : aucune femme ne peut me rendre heureux, donc je n’ai pas besoin d’en chercher une pour essayer de me rendre heureux », a-t-il déclaré. « Aucun homme ne peut rendre Jada heureuse, alors elle n’a pas besoin d’aller en chercher un pour la rendre heureuse. Nous le savons tous les deux. Il n’y a personne qui comblera ton trou. » Il a ensuite ri : « Ce n’était probablement pas la meilleure façon de le dire, mais vous savez tous ce que je veux dire. »