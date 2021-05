Début mai, Will Smith a expliqué que s’il aimait le corps qui l’avait porté à travers la pandémie, il avait également remarqué une différence dans la façon dont il se sentait avec un poids plus lourd. Avec cela, il est prêt à faire un voyage de remise en forme pour se mettre en forme et il parle de la conversation. Le mois étant presque terminé, Smith a partagé les progrès qu’il a réalisés jusqu’à présent sur Instagram :