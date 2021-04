Will Smith retire un film de Géorgie à cause de la loi électorale ⋆ .

Will Smith vient d’avoir une crise de colère de 15 millions de dollars. Comme le rapporte Variety, la Géorgie vient de perdre sa première grande production cinématographique à cause de sa nouvelle législation électorale. Emancipation, réalisé par Antoine Fuqua et avec Will Smith, est déplacé vers un nouvel État sans «lois de vote régressives».

Le film englobe la vie d’un esclave en fuite appelé “Whipped Peter” qui fuit la Louisiane vers le nord pour la liberté. Après avoir battu Warner Bros., Apple Studios a acheté le film pour environ 130 $ en juin dernier. C’est un thriller d’avant la guerre civile et à cause de la loi géorgienne d’identification des électeurs, les cinéastes se sont «sentis obligés» de faire évoluer les processus de production. La controverse a éclaté car les gens semblent penser que les normes électorales de bon sens sont apparemment racistes.

Fuqua et Smith ont publié une déclaration conjointe pour expliquer leur décision:

En ce moment, la Nation est en train de se réconcilier avec son histoire et tente d’éliminer les vestiges du racisme institutionnel pour parvenir à une véritable justice raciale. Nous ne pouvons pas en toute conscience apporter un soutien économique à un gouvernement qui promulgue des lois de vote régressives conçues pour restreindre l’accès des électeurs. Les nouvelles lois électorales en Géorgie rappellent les obstacles au vote qui ont été adoptés à la fin de la reconstruction pour empêcher de nombreux Américains de voter. Malheureusement, nous nous sentons obligés de déplacer notre travail de production cinématographique de la Géorgie vers un autre État

Il s’agit de la première production hollywoodienne de haut niveau à quitter l’État, mais d’autres prendront le train en marche SJW. Bien que Stacey Abrams ait encouragé Hollywood à ne pas boycotter l’AG mais plutôt à «combattre» et «gagner» (parce que les lois électorales nécessaires sont quelque chose à combattre), beaucoup dans l’industrie veulent punir l’État. James Mangold a déclaré en mars qu’il allait boycotter la réalisation de films en GA et l’acteur de Star Wars, Mark Hamill, a partagé «#NoMoreFilmingInGeorgia». Les crises de colère deviennent ennuyeuses à ce stade.

La Géorgie offre de généreuses incitations fiscales à la production et a été une plaque tournante pour les grandes productions hollywoodiennes, mais l’argent ne semblait pas avoir d’importance pour le film Emancipation. Le déménagement et la coupe hissy ont coûté environ 15 millions de dollars. Clairement une bonne utilisation de l’argent. Mais, selon Deadline qui semble être d’accord avec la décision de déraciner la production, “Porter le symbole familier de Peach sur ce film Apple particulier pourrait saper le pouvoir du sujet du film.” Bonté divine.

La culpabilité par association fait fureur à gauche, et la culture d’annulation a des célébrités dans la peur de toute décision. À juste titre. Pour les SJW et la foule réveillée, le tournage d’un film majeur dans un état qui a «la suppression des électeurs» pourrait conduire à l’annulation. C’est assez dégoûtant que les gens agissent comme des crétins clairs pour protester contre une loi qui aurait déjà dû être en place.

