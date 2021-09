Will Smith révèle des détails «non conventionnels» de son mariage avec Jada Pinkett Smith, sa propre relation extraconjugale

Will Smith a parlé de sa “relation non conventionnelle” avec sa femme, Jada Pinkett Smith, dans sa nouvelle interview en couverture avec le magazine GQ. Pinkett Smith avait précédemment révélé qu’elle avait eu un “enchevêtrement” avec la chanteuse August Alsina dans un épisode de Red Table Talk en juillet 2020, discutant de la liaison extraconjugale avec Smith assis à table. Le couple est marié depuis 23 ans mais a traversé une période de séparation au moment de sa relation avec Alsina il y a plusieurs années.

Smith, 53 ans, a écrit sur sa relation avec Pinkett Smith, 50 ans, dans ses nouveaux mémoires Will, mais pas de manière approfondie. Il a déclaré que de nombreux détails de leur relation avaient déjà été rendus publics, soulignant cet épisode émotionnel de Red Table Talk. “Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel”, a déclaré Smith à GQ. “Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d’une manière très différente de celle que j’ai grandi. Il y a eu d’importantes discussions sans fin sur ce qu’est la perfection relationnelle? Quelle est la façon idéale d’interagir en couple ? Et pour la grande partie de notre relation, la monogamie était ce que nous avons choisi, ne pensant pas à la monogamie comme la seule perfection relationnelle.”

Ils se sont donné “confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver son propre chemin”, a poursuivi Smith. “Et le mariage pour nous ne peut pas être une prison. Et je ne suggère notre route à personne. Je ne suggère cette route à personne. Mais les expériences que les libertés que nous nous sommes données et le soutien inconditionnel , pour moi, est la plus haute définition de l’amour.”

Smith et Pickett Smith n’ont discuté de sa relation avec Alsina que parce que la chanteuse a fait des commentaires sur sa relation amoureuse avec elle il y a des années. Pour les téléspectateurs, il aurait pu sembler que Pickett Smith était le seul à avoir d’autres relations sexuelles, mais Smith a déclaré à GQ “délicatement” que ce n’était pas le cas. Smith a refusé d’entrer dans les détails, mais il a répondu aux mèmes engendrés par une photo de Red Table Talk de l’acteur ayant l’air triste et épuisé. “Il était minuit et nous partions en vacances le lendemain”, a déclaré Smith à propos du cliché désormais célèbre, ajoutant que tout ce dont lui et Pinkett Smith avaient parlé dans l’épisode était des années derrière eux. “C’était comme, non, non, non, les gars, je ne suis pas triste. Je suis f- épuisé”, a ajouté Smith.

Smith et Pinkett Smith se sont mariés en 1997 et sont les parents de Jaden, 23 ans, et de Willow, 20 ans. Leur relation est meilleure aujourd’hui, mais ils ont atteint un “point de rupture” en 2011. Lorsque Jada a fêté son 40e anniversaire, Smith lui a montré un documentaire qu’il a commandé et qui retrace la lignée de sa famille jusqu’à l’esclavage. “C’était la démonstration d’ego la plus dégoûtante que j’aie jamais vue de ma vie”, se souvient Smith après avoir montré le film. Plus tard, il y a eu de fortes disputes entre les deux. “Notre mariage ne fonctionnait pas”, a écrit Smith dans son livre. “Nous ne pouvions plus faire semblant. Nous étions tous les deux malheureux et clairement, quelque chose devait changer.”

Ailleurs dans son interview avec GQ, Smith a parlé de ses expériences avec l’entraîneur de l’intimité Michaela Boehm. Lors d’une rencontre avec elle, il lui a dit que l’un de ses rêves était d’avoir un harem de petites amies, et il inviterait Misty Copeland et Halle Berry. “Je ne sais pas où je l’ai vu ou une merde quand j’étais adolescent, mais l’idée de voyager avec 20 femmes que j’aimais et dont j’ai pris soin et tout ça, ça m’a semblé être une très bonne idée”, a déclaré Smith avec un rire. Et puis, après que nous ayons joué un peu, je me suis dit : « Ce serait horrible. Ce serait horrible. Je me suis dit : ‘Pouvez-vous imaginer à quel point c’est misérable ?'” Will sortira en librairie le 9 novembre, tandis que le prochain film de Smith, King Richard, sortira le 19 novembre.