Will Smith révèle des pensées suicidaires dans des docuseries émotionnelles

Will Smith révèle que son voyage pour perdre 20 livres en 20 semaines a perdu plus qu’un simple poids supplémentaire. The Fresh Prince alun, qui a récemment lancé sa nouvelle série YouTube Will Smith: The Best Shape of My Life. vendredi, partage l’expérience qui a mis en lumière sa santé mentale ainsi que d’autres problèmes personnels qu’il traversait. L’acteur dit qu’il a envisagé de se suicider à un moment donné.

« Quand j’ai commencé cette série, je pensais que j’étais dans la meilleure forme physique de ma vie. Mais, mentalement, j’étais ailleurs. Et j’ai fini par découvrir plein de choses cachées sur moi », a-t-il déclaré dans une vidéo. Il y a un bref moment dans un clip où il mentionne à sa famille « c’était la seule fois de ma vie où j’ai jamais envisagé le suicide ». Il ne plonge pas dans les détails de ce qui s’est passé sur le moment, même s’il en discutera probablement un peu au cours de la série.

La sortie des docuseries intervient alors qu’il a également publié ses mémoires Will, où il promet qu’il « exposera ma vie et tant de choses que les gens ne savent pas ». La star de Men in Black partage qu’il y a plus dans les coulisses qu’il essaie de garder à l’écart du public. « Ce que vous avez fini par comprendre en tant que Will Smith, le MC qui annihile les extraterrestres, star de cinéma plus grande que nature, est en grande partie une construction, un personnage soigneusement conçu et affiné conçu pour me protéger, pour me cacher du monde. Pour cache le lâche. »

L’acteur s’est de plus en plus ouvert ces derniers mois. en septembre, il a même fait allusion à un mariage non conventionnel avec sa femme, Jada Pinkett-Smith. « Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel », a déclaré Smith à GQ. « Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d’une manière très différente de celle que j’ai grandi. Il y a eu d’importantes discussions sans fin sur ce qu’est la perfection relationnelle? Quelle est la façon idéale d’interagir en couple ? Et pour la grande partie de notre relation, la monogamie était ce que nous avons choisi, ne pensant pas à la monogamie comme la seule perfection relationnelle. »