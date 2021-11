Will Smith révèle qu’il a pensé à tuer son père pour venger sa mère

Will Smith présentera ses mémoires intitulées Will, qui seront mises en vente au public le 9 novembre. L’acteur de 53 ans s’apprête à raconter des moments joyeux et lucides mais aussi des paysages douloureux et traumatisants, et tel est le cas de l’occasion où il a pensé à assassiner son père, comme une forme de vengeance contre sa mère.

Les gens ont révélé un aperçu du livre, dans lequel il établit la relation compliquée qui existait avec son père, William Carroll Smith Sr. Sa mère, ses trois frères et lui ont dû subir des violences à la maison, ce qui a conduit au plus tard connu sous le nom de prince du rap. à Bel-Air à l’extrême.

« Quand j’avais neuf ans, j’ai vu mon père frapper ma mère sur le côté de la tête si fort qu’elle s’est effondrée. Je l’ai vue cracher du sang. Ce moment dans cette pièce, probablement plus que tout autre moment de ma vie, a défini qui je suis », explique-t-il.

Depuis lors, selon ce qu’écrit l’acteur, il y a un sentiment d’excuse envers sa mère, pour ne pas l’avoir défendue malgré le fait qu’il n’était qu’un garçon de neuf ans.

«Dans tout ce que j’ai fait depuis lors, les récompenses et les distinctions, les projecteurs et l’attention, les personnages et les rires, il y a eu une subtile chaîne d’excuses à ma mère pour mon inaction ce jour-là. le moment. Pour ne pas avoir tenu tête à mon père. Pour être un lâche », détaille-t-il.

De plus, il raconte que tous les personnages qui se sont incarnés ont servi à cacher le « lâche » et lui-même au monde. Les parents, finalement, ont fini par se séparer mais il a toujours maintenu la relation avec son père.

« Mon père était violent, mais il était aussi présent dans chaque match, jeu et récital. Il était alcoolique, mais il était sobre à chaque avant-première de chacun de mes films », écrit-il dans son livre. « Il a écouté tous les disques. Il a visité tous les studios. Le même perfectionnisme intense qui terrifiait sa famille mettait de la nourriture sur la table tous les soirs de ma vie. »

