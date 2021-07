Jusqu’à ce que Fast & Loose se lance, Will Smith devrait jouer dans King Richard cet automne, ce qui le verra incarner le père des champions de tennis Serena et Venus Williams. Smith va également jouer et produire dans un remake de Planes, Trains and Automobiles avec Kevin Hart, ainsi qu’un thriller sur un esclave en fuite appelé Emancipation. Il y a une tonne de choses à dire concernant les prochains films de Will Smith, et la pile s’est encore plus épaisse avec Fast & Loose!