Will Smith’s King Richard: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le film

En plus de Will Smith, Saniyya Sidney et Demi Singleton à la tête du casting en tant que nos trois Williams, King Richard mettra en vedette Aunjanue Ellis (Quand ils nous voient), Jon Bernthal (Les nombreux saints de Newark), Tony Goldwyn (Scandal ), Kevin Dunn (Veep), Andy Bean (IT Chapter Two), Craig Tate (Greyhound) et Dylan McDermott (The Practice). Plus précisément, Ellis jouera Oracene “Brandi” Williams, la mère de Serena et Venus, Bernthal sera vu comme l’entraîneur Rick Macci et Goldwyn apparaîtra comme l’entraîneur Paul Cohen. Les autres rôles seront confirmés plus tard.