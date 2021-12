Willard Miller et Jeremy Goodale traqué Nohema Graber: procureur

Deux étudiants qui ont tué un professeur d’espagnol l’ont harcelée, gardant un œil sur son mode de vie, ont déclaré les procureurs, selon l’Associated Press.

Willard Noble Président Miller et Jeremy Everett Goodale, tous deux âgés de 16 ans, pris en embuscade Nohema Graber, 66 ans, lors de sa promenade quotidienne et l’a traînée dans les bois, le procureur du comté de Jefferson Moulage Chauncy a écrit dans un dossier du 23 décembre. Les suspects sont retournés sur les lieux du crime pour mieux cacher le corps de la victime, a écrit le procureur.

Les adolescents, que Law&Crime nomme parce qu’ils ont été inculpés en tant qu’adultes pour homicide au premier degré et complot en vue de commettre un homicide au premier degré, ont été arrêtés en novembre.

Graber, leur ancien professeur à l’école secondaire Fairfield, se promenait souvent au parc Chautauqua à Des Moines, Iowa, pendant l’après-midi, selon des documents judiciaires obtenus par The Ottumwa Courier. Elle a été retrouvée cachée sous une bâche, une brouette et des traverses de chemin de fer, ont indiqué les autorités. Elle a subi un « traumatisme à la tête », ont ajouté les autorités.

Les enquêteurs ont déclaré avoir eu un tuyau sur Goodale sur les réseaux sociaux. Bien que les autorités n’aient pas précisé la raison du meurtre, elles ont déclaré avoir obtenu des preuves sur le mobile et les plans. Les forces de l’ordre ont affirmé avoir trouvé des vêtements ensanglantés lors d’un mandat de perquisition exécuté au domicile des garçons.

Moulding, qui écrivait sur le cas de Goodale dans le nouveau dossier, aurait fait valoir que le juger en tant qu’adulte était la seule voie appropriée car il serait libéré à l’âge de 18 ans s’il était condamné en tant que mineur.

« Cet procureur ne peut imaginer aucune combinaison de programmes dans un établissement pour mineurs de l’Iowa qui pourrait traiter ou réhabiliter de manière appropriée l’accusé s’il est jugé comme un mineur », a-t-il déclaré.

