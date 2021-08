Willem Dafoe répond aux rumeurs selon lesquelles Green Goblin serait dans “Spider-Man: No Way Home”

À ce stade, je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de plus de preuves. Spider-Man: No Way Home ramènera certains des héros et méchants les plus emblématiques des films Spider-Man originaux de Sony. En fait, Alfred Molina (Docteur Octopus dans Spider-Man 2) a en fait confirmé son retour dans une interview plus tôt cette année. Il s’est même décrit comme “le secret le moins bien gardé d’Hollywood”. Il n’est pas surprenant que l’acteur de Green Goblin Willem Dafoe soit confronté à des questions similaires concernant son rôle dans Spider-Man: No Way Home. Mais Dafoe essaie au moins de garder le secret en sécurité.

Cette semaine, TheWrap a eu la chance de parler avec Dafoe de son rôle dans le nouveau jeu vidéo Twelve Minutes. Le site a tenté de se faufiler dans une question sur Spider-Man: No Way Home. Dafoe a expliqué qu’il n’était qu’à l’appel avec eux pour discuter du jeu d’Annapurna Interactive. Il a ensuite avoué qu’il comprenait pourquoi TheWrap poserait la question.

TheWrap a poussé un peu, demandant si “aucun commentaire” serait la réponse de Dafoe sur le dossier. « J’en ai bien peur », a répondu Dafoe. Mais il a également proposé une citation qui a fait froncer quelques sourcils :

J’ai beaucoup de choses qui se passent maintenant. Et, vous savez, j’ai toujours l’impression que lorsqu’un film sort, c’est à ce moment-là qu’il est temps d’en parler.

De toute évidence, si Dafoe n’est pas dans Spider-Man: No Way Home, il n’y aurait aucune raison pour qu’il en parle avant ou après sa sortie. Mais il aurait aussi pu dire non. S’il n’avait filmé aucune scène pour le film, sa réponse n’aurait pas besoin d’être si énigmatique. Dis juste non! Inutile de dire que tout Internet est plus convaincu que jamais que Green Goblin sera dans le prochain Spider-Man.

Les rumeurs se répandaient depuis des mois, mais elles ont atteint leur paroxysme en juillet lorsque la finale de la saison 1 de Loki a frappé Disney +. Enfin, Marvel avait un moyen de réintroduire tous les personnages qu’il pourrait imaginer en dehors du MCU. Tout est possible dans le multivers, que nous avons vu de première main dans la saison 1 de Loki et dans le brillant film d’animation de Sony Spider-Man: Into the Spider-Verse.

À ce stade, les inquiétudes concernant Spider-Man: No Way Home ont peu à voir avec l’intrigue. Les taux d’infection au COVID-19 augmentent à nouveau alors que la variante delta continue de se propager sans contrôle. En conséquence, Sony a retardé Venom: Let There Be Carnage du 24 septembre au 15 octobre. Pendant ce temps, Marvel et Sony n’ont toujours pas partagé de bande-annonce, d’affiche ou même d’image de No Way Home.

