WillGriff John et Will Rowlands ne figureront probablement pas car Michael Hooper manque les Wallabies

Le Pays de Galles terminera sa campagne des Internationaux d’automne avec une rencontre difficile contre l’Australie samedi soir.

L’équipe de Wayne Pivac a connu une série de matchs difficiles avec des défaites contre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, avant de remporter une victoire 38-23 sur les Fidji samedi.

Le Pays de Galles espère remporter des victoires consécutives lorsqu’il affrontera l’Australie samedi

Cela a également été quelques semaines difficiles pour l’Australie qui a perdu deux matches sur deux jusqu’à présent après avoir échoué contre l’Écosse et l’Angleterre.

Les deux équipes espérant terminer leur programme d’automne en beauté, nous sommes prêts pour une compétition passionnante entre deux très bonnes équipes.

Pays de Galles v Australie: commentaire de talkSPORT

Le choc international d’automne aura lieu le samedi 20 novembre.

Le concours aura lieu au Principauté Stadium de Cardiff avec une heure de coup d’envoi à 17h30, heure du Royaume-Uni.

talkSPORT 2 aura une couverture en direct présentée par Hugh Woozencroft avec Alfie Reynolds et l’aile Wales & Lions George North en commentaire

Nick Tompkins a connu un bon match contre les Fidji Wales contre l’Australie: nouvelles de l’équipe

Pays de Galles: L Williams ; Rees-Zammit, Tompkins, Halaholo, Adams ; Biggar, T. Williams ; W Jones, Elias, Francis, Beard, S Davies, Jenkins (capitaine), Basham, Wainwright.

Remplacements : Dee, G Thomas, Lewis, Carter, Tshiunza, G Davies, Priestland, McNicholl.

Australie: Béale ; Kellaway, Ikitau, Paisami, Daugunu ; O’Connor, blanc ; Pantoufle (capt), Latu, Tupou, Arnold, Rodda, Leota, Samu, Valetini.

Remplacements : Fainga’a, Bell, Alaalatoa, Skelton, Swinton, McDermott, Foketi, Wright.

Will Rowlands est peu susceptible de jouer pour le Pays de Galles ce week-end Pays de Galles contre l’Australie : qu’est-ce qui a été dit ?

Lorsqu’on lui a demandé si l’Australie représenterait une grande menace, L’entraîneur-chef du Pays de Galles Wayne Pivac a déclaré : « Ils le feront, mais les Fidjiens représentent une menace différente pour la plupart des autres parties. Ils sont si gros et forts sur le ballon de 1 à 15.

«Les gars qui peuvent passer le ballon sont de grands athlètes et peuvent entrer rapidement pour saisir leurs opportunités. Nous en avons parlé pendant la semaine ainsi que de leur jeu de déchargement.

« Ils ne nous ont certainement pas laissé tomber dans ce domaine. Ils étaient très bons. Souvent, vous devez faire honneur à l’opposition. Ce jour-là, ils ont très bien géré cette partie du jeu. »

Il a ajouté: « Nous allons commencer à les regarder [on Monday]. L’Australie sera une très bonne équipe.

« Ils sont bien entraînés. Je connais très bien Dave Rennie. Ils ont beaucoup de qualité sur tout le côté. Ils vont souffrir après les deux derniers matchs.

«Nous attendons d’eux qu’ils viennent et qu’ils soient physiques. S’il fait beau, ce sera aussi fluide avec un peu de chance.