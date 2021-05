William a refusé de parler à Diana après l’interview de Panorama – «Je ne lui pardonnerais jamais» | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge a publié une déclaration vidéo peu de temps après la publication du rapport de Lord Dyson la semaine dernière, traitant de l’enquête sur la tristement célèbre interview de BBC Panorama de 1995. Il a lancé une attaque à grande échelle contre les conclusions «extrêmement préoccupantes» selon lesquelles Martin Bashir a falsifié des documents qui a donné au journaliste l’accès à la princesse Diana et a critiqué «l’incompétence lamentable» de la BBC lors de son enquête ultérieure sur le programme. Le duc a ensuite déclaré que l’interview n’avait «aucune légitimité» à ses yeux et «ne devrait plus jamais être diffusée» après avoir propagé un soi-disant «faux récit».

Sa forte réaction a stupéfié les sphères royales – jamais auparavant un futur monarque n’avait attaqué la BBC avec une telle fureur.

Même lorsque l’interview a été diffusée pour la première fois, William était “mortifié”.

L’interview elle-même comprenait la citation désormais célèbre de Diana selon laquelle “nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu encombré”, faisant allusion à la longue liaison de Charles avec Camilla Parker-Bowles, et révélait à quel point la princesse était misérable. avait été derrière les murs du palais.

Ce fut un tournant dans la vie de Diana en tant que royale en activité, car elle laissa le palais sous le choc – avec son fils aîné.

Mais, dans le documentaire d’ITV, «Prince William à 30 ans», le narrateur affirmait: «Pour William, qui avait toujours soutenu sa mère, cette fois, elle était allée trop loin.»

La commentatrice royale Katie Nicholl a déclaré: «Pour lui, porter son cœur sur sa manche si publiquement et porter l’humiliation sur la famille royale – eh bien, c’était un grand non-non.

«Il a refusé de parler à sa mère pendant quelques jours après cela et a gardé à l’esprit à quel point ils étaient proches, c’était absolument dévastateur pour Diana.

Mais, dans son livre ‘Kate: The Future Queen’, la commentatrice a également allégué que le duc avait alors «appelé sa mère dans une fureur et une rage» incapable de comprendre pourquoi elle était allée de l’avant avec le dire-tout dramatique, avant de laisser des jours du silence passe.

L’ancienne correspondante royale de la BBC, Jennie Bond, a également déclaré à ITV que William était «désespérément bouleversé» et «ne pouvait pas croire qu’elle avait mis son âme à nu».

Mme Nicholl a déclaré: «William a été exposé à tout à partir de cet entretien.»

«Il était mortifié.

Elle a expliqué comment le jeune royal avait dû faire face à de nombreux rapports concernant les affaires de ses parents alors qu’il n’avait que 13 ans.

S’exprimant dans le documentaire d’Amazon Prime, “ William et Harry: frères d’armes ”, l’amie proche de Diana, Simone Simmons, a rappelé à quel point la princesse s’était inquiétée de la réaction de son fils aîné.

Selon Mme Simmons, William aurait dit à sa mère qu ‘«il ne lui pardonnerait jamais ce qu’elle avait fait».

Cependant, lors du documentaire de la BBC en 2017, “ Diana 7 Days ”, William a expliqué qu’il comprenait maintenant pourquoi sa mère voulait faire une telle déclaration publique à travers son interview explosive.

Il a déclaré: «Ayant parfois été dans ces situations, vous vous sentez incroyablement désespéré et il est très injuste que des choses soient dites fausses.

«La chose la plus facile à faire est simplement de dire ou d’aller vous-même aux médias, ouvrez cette porte.

“[But] une fois que vous l’avez ouvert, vous ne pourrez plus jamais le refermer. »

William serait également furieux contre son jeune frère, le prince Harry, après que lui et sa femme Meghan Markle aient accepté de se dire tout en mars.

Ils ont exprimé leurs griefs contre la famille royale lors d’une émission spéciale de CBS, et alors que les fans royaux espéraient une réconciliation lors des funérailles du prince Philip, Harry a depuis fait plus d’allégations contre la monarchie.

Le dévoilement de la statue commémorative de la princesse Diana en juillet, auquel les deux frères devraient assister, devient maintenant une affaire très attendue – d’autant plus que le duc de Cambridge n’aurait pas pardonné à son frère.

Un initié a déclaré à Us Weekly: «La conversation qu’ont eue Harry et William après la grande interview ne s’est pas bien terminée.

«Et oui, ils étaient d’accord sur la statue, mais la communication entre eux était clairsemée et par e-mail et Whatsapp.»

Une deuxième source a ajouté: “Ils n’ont certainement pas atteint le stade où tout est pardonné ni enterré la hache de guerre.”