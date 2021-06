William Ackman SPAC conclut un accord de 40 milliards de dollars avec Universal Music Group

Le mois dernier, nous avons signalé les rumeurs d’une éventuelle cession de 10 % par Universal Music Group. Maintenant, cet accord semble être un peu plus important que nous ne le pensions initialement.

Le mystérieux «investisseur américain» que nous avons signalé en mai semble maintenant être le milliardaire des fonds spéculatifs William Ackman. Selon plusieurs rapports et sources, Ackman semble orchestrer une fusion d’Universal Music Group via son SPAC, Pershing Square Tontine Holdings (PTSH). L’accord valoriserait UMG au nord de 40 milliards de dollars (33 milliards d’euros aux taux de change actuels), selon des estimations très approximatives (et potentiellement conservatrices).

La SPAC – ou société d’acquisition à vocation spéciale – est contrôlée par Ackman et serait utilisée pour s’emparer d’UMG dans l’une des plus importantes transactions du genre. . et le Wall Street Journal ont nommé Pershing Square comme l’acheteur probable, bien que Pershing lui-même ait refusé de commenter. Le Wall Street Journal a fixé la «valeur d’entreprise» de l’accord, qui comprend la dette existante, à 42 milliards de dollars.

La société mère d’Universal Music Group, Vivendi, a également refusé de commenter, mais a précédemment signalé une négociation en cours avant son introduction en bourse plus large impliquant 60% du méga-label. « Avant la distribution de 60 % des actions UMG aux actionnaires de Vivendi, le groupe analyse l’opportunité de céder 10 % des actions UMG à un investisseur américain ou de lancer une offre publique d’au moins 5 % et jusqu’à 10 % d’UMG. actions », a révélé la société le mois dernier.

Techniquement, il ne s’agirait pas d’une acquisition, mais plutôt d’une fusion de marché astucieuse. Le véhicule SPAC fonctionne en levant d’abord une tranche massive de fonds d’investisseurs, puis en « fusionnant » avec une entreprise privée à un stade ultérieur. Cette structure de chèque en blanc offre une alternative à une offre publique traditionnelle et connaît actuellement une explosion de popularité à Wall Street.

À ce stade, cependant, il n’est pas clair quels pourcentages exacts de propriété sont discutés, et comment cela pourrait avoir un impact sur les projets éventuels de Vivendi d’introduire en bourse son joyau de la couronne sur l’Euronext Amsterdam plus tard cette année. Actuellement, UMG représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total de Vivendi, un changement massif propulsé par l’essor du streaming musical.

Il y a plusieurs semaines, Pershing aurait déclaré aux investisseurs qu’il s’approchait d’un achat de l’ordre de 40 milliards de dollars, sans nommer Universal Music Group. Les actions de PTSH ont chuté brutalement dans les échanges après-vente jeudi, avant de rebondir fortement.