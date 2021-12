William Borland frappe un superbe neuf dards lors de l’étape décisive du championnat du monde de fléchettes PDC

William Borland a eu une soirée inoubliable lors de ses débuts avec Ally Pally (Photo: .; Sky Sports)

William Borland a stupéfié Ally Pally en livrant l’un des meilleurs neuf fléchettes jamais vus au Championnat du monde de fléchettes lors de sa victoire sur Bradley Brooks.

L’Écossais faisait sa première apparition au tournoi et a livré un moment qu’il n’oubliera jamais alors qu’il a coulé neuf fléchettes parfaites dans le match décisif pour atteindre le deuxième tour.

Son incroyable exploit n’a vu que la 11e étape parfaite de l’histoire du tournoi et à 25 ans, il est le plus jeune à accomplir la tâche la plus difficile du sport.

Brooks et Borland se sont affrontés à l’Oche dans l’un des matchs du tournoi jusqu’à présent pour forcer une étape décisive lorsque le joueur de 25 ans a assommé son adversaire sous une pression incroyable.

Avec Borland au lancer, il a frappé 180 et 177 avant de retourner à l’Oche pour couler deux triples 20 avant de vérifier le double 12 pour déclencher des célébrations folles.

Sous le regard stupéfait de Brooks, Borland a bondi en l’air sur scène alors qu’il lapait les applaudissements avant de serrer la main de son adversaire.

????¨ ð??????ð????¢ð????¥ð??????ð??????ð????¡ð???? ?? ??????ð??????ð????§ð????¦ ð?????? ????¡ð??????ð????¡ð??????-ð??????ð??????ð????¥ð?? ??§ð??????ð????¥! ré DES SCÈNES INCROYABLES PENDANT QUE WILLIE BORLAND ATTEINT LA PERFECTION POUR GAGNER LA JAMBE DÉCISIONNELLE ET ALLY PALLY A ABSOLUMENT ÉLU ! SIMPLEMENT SENSATIONNEL ??¤¯ pic.twitter.com/blD182wSXm – Fléchettes PDC (@OfficialPDC) 17 décembre 2021

Borland l’a décrit comme le « meilleur moment de sa vie » et a admis que même avec des fans encourageant l’Anglais Brooks, il s’est montré à la hauteur de l’occasion.

« Bradley avait quelques mauvaises jambes et je pensais juste à moi-même, continuez, continuez et nous verrons ce qui se passe, puis frapper le neuf dard était tout simplement incroyable, j’adore ça », a-t-il déclaré.

« Tout le monde chantait « Scotland se faire battre partout où ils vont » et cela m’a en quelque sorte fait avancer.

« Bradley a joué un match brillant, nous avons tous les deux lutté parfois et je pense que j’ai juste fait la bonne chose au bon moment pour franchir la ligne.

L’Écossais William Borland a battu l’Anglais Bradley Brooks de manière époustouflante (Photo : Luke Walker/.)

« La foule est juste heureuse de voir un neuf-darter n’importe où et de le frapper sur la plus grande scène de toutes, c’est incroyable. »

Même le champion du monde à 16 reprises, Phil Taylor, s’est rendu sur Twitter pour féliciter le débutant, en déclarant: “ Un excellent jeu de fléchettes a vraiment apprécié cette excellente façon pour Willie Borland de terminer brillant également de Bradley Brooks. Bravo à vous deux.

Borland aura besoin de s’allonger et de faire le point sur ses réalisations avant d’affronter Ryan Searle au deuxième tour.



