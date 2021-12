William Borland révèle que le chant péjoratif de l’Écosse a inspiré une brillante finition à neuf fléchettes lors de ses débuts au Championnat du monde pour rendre Alexandra Palace sauvage

Le débutant écossais William Borland a produit une brillante finition de neuf fléchettes au championnat du monde de William Hill pour remporter une victoire 3-2 au premier tour contre Bradley Brooks.

Avec des scores bloqués à 2-2 dans le set décisif, Borland, d’East Calder, a atteint la perfection avec trois triples 20, suivis de deux autres et des triples 19 lors de sa deuxième visite.

Borland a produit un moment que personne chez Ally Pally n’oubliera rapidement

Le joueur de 25 ans a ensuite atteint deux autres triples 20 et a terminé sur un double 12 pour ravir le public d’Alexandra Palace lors de ses débuts en Championnat du monde.

Brooks de Blackburn, 21 ans, avait riposté 2-0 dans le match décisif, après avoir remporté trois matchs consécutifs pour remporter le quatrième set et prolonger le match.

L’effort de Borland était le 11e résultat de neuf fléchettes au Championnat du monde et le premier depuis que Gary Anderson a réalisé l’exploit lors de sa victoire en demi-finale contre Jelle Klaasen en 2016.

𝗕𝗢𝗥𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗛𝗜𝗧𝗦 -𝗗𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥! ?? DES SCÈNES INCROYABLES PENDANT QUE WILLIE BORLAND ATTEINT LA PERFECTION POUR GAGNER LA JAMBE DÉCISIONNELLE ET ALLY PALLY A ABSOLUMENT ÉLU ! SIMPLEMENT SENSATIONNEL pic.twitter.com/blD182wSXm – Fléchettes PDC (@OfficialPDC) 17 décembre 2021

Et le débutant a révélé que c’était des chants désobligeants de la foule anglaise qui ont inspiré sa finition en tribune.

« Bradley avait quelques mauvaises jambes et je pensais juste à moi-même, continuez, continuez et nous verrons ce qui se passe, puis frapper le neuf dard était tout simplement incroyable, j’adore ça », a déclaré Borland.

« Tout le monde chantait « L’Ecosse se fait battre partout où ils vont » et ça m’a fait avancer. Bradley a joué un match brillant, nous avons tous les deux lutté parfois et je pense que j’ai juste fait la bonne chose au bon moment pour franchir la ligne. La foule est juste heureuse de voir un neuf dard n’importe où et de le frapper sur la plus grande scène de toutes, c’est incroyable.

