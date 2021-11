(Photo : Fourni)

L’explosif boxeur de San Mateo Atenco, Etat de Mexico, William « Camarón » Zepeda a une nouvelle fois brillé aux Etats-Unis, en s’adjugeant une victoire écrasante par KO en quatre épisodes sur le Philippin John Moralde, ce samedi soir dans la Honda. Centre à Anaheim, Californie.

À l’appui de l’undercard qui a mené le procès entre le Mexicain Jaime Munguía et l’Américain portoricain Gabriel Rosado, pour le championnat intercontinental de l’Organisation mondiale de boxe (WBO), poids moyen, le puissant combattant gaucher a clairement indiqué qu’il était un sérieux prétendant à une couronne mondiale en soumettant et en battant de manière écrasante un adversaire courageux tel que le tagalog John Vicente Moralde, dans un duel convenu de dix épisodes, qui avait en jeu le championnat continental des Amériques de la World Boxing Association (WBA) , poids léger.

Convaincu de remporter une victoire retentissante, William Zepeda Segura est sorti dès la première campagne pour punir le corps et le visage de son adversaire par des combinaisons efficaces, qu’il a maintes fois menées contre les cordes, le mettant en piteux état, ce qui a contraint le troisième sur le pour arrêter la bataille à 1:59 minutes de la ronde numéro quatre, avec laquelle le Mexicain s’est hissé avec la victoire dans ce qui était sa troisième présentation aux États-Unis.

Avec cette victoire, William Zepeda a conservé sa condition d’invaincu avec 24 combats, dont 22 par KO, tandis que John Moralde a parqué sa marque en 24 victoires, 13 par KO, en échange de cinq défaites.

Reconnaissant à Golden Boy, et à son équipe de travail composée de son représentant Jaime Picos, et de ses entraîneurs, Jay « Panda » Najar et Carlos, le gaucher explosif de la capitale mondiale de la chaussure, s’est dit très heureux de pouvoir pour montrer au monde qui est William Zepeda et pour se rapprocher de plus en plus d’une chance de concourir et de gagner un championnat du monde.