William Carvalho du Real Betis Intéressant Norwich City

Selon Sky Sports, William Carvalho du Real Betis est un joueur intéressant pour l’équipe de Premier League de Norwich City, qui cherche à renforcer son milieu de terrain afin de garantir que la visite de cette saison en Premier League ne soit pas de courte durée.

William Carvalho du Real Betis pourrait être une option pour Norwich City

Norwich a du mal à remplacer Oliver Skipp

L’un des joueurs clés de l’équipe du manager Daniel Farke qui a obtenu une promotion du championnat à la fin de la saison 2020/21 était Oliver Skipp, qui était le joueur de la saison du club lors de son prêt de Tottenham Hotspur. Prouvant à quel point il est bon, le milieu de terrain est depuis devenu un élément clé des plans de Nuno Espírito Santo, laissant Norwich avec une lacune dans leur milieu de terrain qu’ils ont du mal à combler.

Norwich serait en pourparlers avec le Real Betis au sujet d’un accord de prêt pour le milieu de terrain portugais Carvalho, qui a disputé 27 matches de Liga la saison dernière, dans laquelle il a marqué deux fois et a été impliqué dans trois passes décisives.

Carvalho a déjà été lié à des mouvements en Premier League, mais aucun mouvement ne s’est concrétisé, et il a maintenant fait 70 apparitions dans la ligue depuis qu’il a rejoint le Real Betis en 2016 pour 16 millions d’euros.

Carvalho a une attitude gagnante et faisait partie de l’équipe du Portugal qui a remporté les Championnats d’Europe 2016. Il a également fait deux apparitions aux championnats 2020 mais le Portugal n’a pas réussi à défendre son titre après avoir été éliminé par la Belgique en huitièmes de finale.

Farke et Norwich ont repris leur vie en Premier League avec deux lourdes défaites contre Liverpool et Manchester City respectivement et, bien qu’ils aient ajouté Billy Gilmour en prêt de Chelsea, Farke veut vraiment un milieu de terrain plus combatif qui puisse protéger sa ligne de fond et Carvalho est un joueur qu’il aimerait recruter avant la fermeture du mercato estival, le 31 août.

Photo principale

