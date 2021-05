William claque la BBC pour l’interview de Diana dans une déclaration émouvante – “ Ne plus jamais être diffusé! | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge a critiqué la BBC dans une déclaration très personnelle à la suite de la publication d’un rapport de Lord Dyson sur la façon dont Bashir a remporté l’interview de Diana en 1995.

William, qui a reçu une lettre d’excuses rampante de la société, a qualifié les conclusions de l’enquête de «extrêmement préoccupantes» et a insisté sur le fait que l’émission «ne devrait plus jamais être diffusée».

Le duc a ajouté que la façon dont Bashir avait décroché l’interview “avait considérablement influencé” ce que Diana avait dit.

William a également parlé de sa «tristesse indescriptible» que les circonstances «ont contribué de manière significative» à «la peur, la paranoïa et l’isolement de sa mère dont je me souviens de ces dernières années avec elle».

Et il a blâmé l’interview pour avoir encore plus endommagé la relation de Diana avec le prince Charles.

William a déclaré: «Je suis d’avis que la manière trompeuse dont l’interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit.

«L’entrevue a été une contribution majeure à l’aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d’innombrables autres personnes.

«Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, à sa paranoïa et à son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle.

«Mais ce qui m’attriste le plus, c’est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et préoccupations soulevées pour la première fois en 1995, ma mère aurait su qu’elle avait été trompée.

“Elle a été ratée non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard plutôt que de poser les questions difficiles.”

Le duc a poursuivi: “Je suis fermement convaincu que ce programme Panorama n’a aucune légitimité et ne devrait plus jamais être diffusé.

“Il a effectivement établi un faux récit qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d’autres.

«Ce récit établi doit maintenant être abordé par la BBC et toute autre personne qui a écrit ou a l’intention d’écrire sur ces événements.

«À l’ère des fausses nouvelles, le service public de radiodiffusion et une presse libre n’ont jamais été aussi importants.

“Ces manquements, identifiés par les journalistes d’investigation, ont non seulement laissé tomber ma mère et ma famille; ils ont également laissé tomber le public.”

La déclaration de William intervient après que l’enquête menée par Lord Dyson, ancien maître des rôles et chef de la justice civile, a révélé que la BBC avait dissimulé le “comportement trompeur” utilisé par Bashir pour garantir son exclusivité mondiale et “ne respectait pas les normes élevées d’intégrité et de transparence”. .

Le journaliste était en “violation grave” des directives des producteurs de la BBC lorsqu’il a truqué des relevés bancaires et les a montrés au frère de Diana, Earl Spencer, pour avoir accès à la princesse, selon le rapport.

Une enquête interne menée par la BBC sur la question en 1996 était “terriblement inefficace”, a-t-il ajouté.

Bashir s’est excusé d’avoir simulé les documents et a déclaré que c’était “une chose stupide à faire”, et “une action que je regrette profondément”, mais a ajouté qu’il estimait que cela n’avait “aucun rapport avec le choix personnel de la princesse Diana de participer l’interview”.

Pendant ce temps, Earl Spencer a déclaré à un nouveau programme Panorama que les conséquences de la décision de Diana de faire l’interview avaient contribué à sa mort dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997.

L’interview explosive a envoyé des ondes de choc à travers la famille royale et a vu la princesse dire: “Eh bien, nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé.”