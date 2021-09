William Duvall d’Alice In Chains collabore avec Greg Anderson sur “We Who Walk In Light” du Seigneur

Compositeur et commissaire d’exposition Greg Anderson (Enregistrements du Seigneur du Sud, SOLEIL O))), ENFANT MOTEUR, SERPENT CHÈVRE et plus) a dévoilé une autre nouvelle chanson dans le cadre de ses prochaines compositions et collaborations exploratoires comme LE SEIGNEUR Disponible sur Camp de bande. “Nous qui marchons dans la lumière” caractéristiques ALICE ENCHAÎNÉE leader Guillaume DuVall, qui commente : ““Nous qui marchons dans la lumière” vient de venir à moi. J’ai simplement réagi à la musique Grégoire envoyé, suivi et arrangé toutes mes pièces à la maison seul. Je l’ai écrit pendant que je le chantais, d’un seul coup, sans hésitation. Heureusement, ma femme n’était pas en ville à ce moment-là, car elle aurait peut-être été un peu perturbée par certains des sons émanant du sous-sol. Il s’agit essentiellement d’un chœur de moines bouddhistes heavy metal avec Nusrat Fateh Ali Khan voler pour un caméo. Je suis sûr que cela canalise une partie de la tension des temps actuels.

« J’étais heureux qu’on me demande LE SEIGNEUR de collaborer et je suis heureux d’en faire don à mon ami Brother Wayne Kramerl’organisation, Portes de guitare de prison.”

Le produit de “Nous qui marchons dans la lumière” ira directement à Portes de guitare de prison.

Anderson continuera à publier d’autres collaborations au fur et à mesure que LE SEIGNEUR passant par Camp de bande à l’avenir, y compris, mais sans s’y limiter, une partition pour le prochain film d’anthologie d’horreur “V/H/S/94”, collaborations supplémentaires avec un chanteur/compositeur de renom Petra Haden et plus. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles à faire surface dans les mois à venir.

Avant de rejoindre ALICE ENCHAÎNÉE en 2006, DuVall était membre de groupes de punk rock CONSCIENCE VIDE DU CHAOS, NÉON CHRIST, DÉTRUIRE! et OFFRE FINALE. DuVallla longue histoire musicale de s comprend également VENIR AVEC L’AUTOMNE et ALICE ENCHAÎNÉE guitariste Jerry Cantrelltravail solo de .

Cantrell s’est lié d’amitié avec les membres de VENIR AVEC L’AUTOMNE au début des années 2000, jouant des concerts avec le groupe sur la côte ouest, puis enrôlant les musiciens pour une tournée avec lui en tant que première partie et groupe d’accompagnement à l’appui de son album “Voyage de dégradation”.

DuVall apparaît sur les trois derniers ALICE ENCHAÎNÉE albums : 2009 “Le noir cède la place au bleu”, 2013 “Le démon a mis les dinosaures ici” et 2018 “Brouillard pluvieux”.



