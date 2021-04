William Duvall, d’Alice In Chains, rééditera des enregistrements de 1984 de son groupe hardcore Neon Christ

NÉON CHRIST, les luminaires hardcore cultes mettant en vedette William DuVall (BL’AST !, VIENT AVEC L’AUTOMNE, ALICE DANS LES CHAÎNES), Jimmy Demer (JARDINS DE .., ACCIDENTS), Danny Lankford (JARDINS DE .., GODEVILS, ACCIDENTS) et Randy DuTeau (GARDENS OF), ont annoncé une co-sortie entre Seigneur du Sud et Enregistrements DVL pour Record Store Day (12 juin), réédité une édition de luxe de leurs sessions de 1984. Le format numérique sera également disponible via Camp de bande uniquement, et les formats autres que Record Store suivront à une date ultérieure via Seigneur du Sud.

Pour remasteriser les bandes originales en utilisant un processus entièrement analogique, DuVall fait plusieurs voyages à Nashville dans l’un des rares studios restants (Bienvenue en 1979) en conservant la technologie vintage pour lire et traiter l’audio. Côté un de «1984» comporte l’original NÉON CHRIST EP de sept pouces, et la face deux contient les quatre chansons de la session de la fête du Travail, le tout sur vinyle poids lourd à 45 tours par minute pour une fidélité maximale. Le forfait comprend une pochette pliante en couleur et un livret d’histoire orale de 12 pages contenant des dizaines de photographies inédites.

À propos du processus de remasterisation, DuVall révèle: « Le studio où je suis allé à Nashville pour remasteriser l’audio s’appelle Bienvenue en 1979, qui porte bien son nom car c’est comme entrer dans une distorsion temporelle de la meilleure façon possible.

« Il devient de plus en plus rare et miraculeux de trouver une installation où que ce soit dans le monde qui puisse faire du mastering audio entièrement analogique pour les vinyles. Ce qui est également étonnant (pour tous mes collègues nerds audio), c’est que Bienvenue en 1979 fait également le placage de laque sur place. Je ne connais aucun autre endroit en Amérique qui enregistre, mixe, masterise, découpe la laque et placage de la laque sous un même toit. Comme si cela ne suffisait pas, ils fabriquent et rénovent également des magnétophones. Assez incroyable.

« Remastering the 1984 NÉON CHRIST les enregistrements ont été très instructifs et enrichissants. Je n’avais pas écouté cette musique dans une atmosphère de studio depuis l’époque où elle avait été enregistrée à l’origine. C’était agréable de traîner à nouveau avec ces enfants. J’avais seize ans à écrire ces chansons.

« NÉON CHRIST est la musique de jeunesse par excellence d’une époque tumultueuse, à la fois dans notre propre vie et dans le monde en général. Il documente la naissance d’une nouvelle musique et d’une nouvelle culture qui influenceraient tout ce qui allait suivre. Nous avons adoré faire partie de cette scène émergente. Nous sommes encore plus fiers maintenant des contributions que nous et tant de nos amis avons faites. L’énergie et les émotions que nous avons capturées restent intemporelles.

« J’avais prévu de faire un bon NÉON CHRIST réédition via mon label, Enregistrements DVL, cette année. Ça a dû être le bon moment car, dès que je me suis décidé à le faire, Greg de Seigneur du Sud s’est efforcé de faire exactement la même chose. J’ai suggéré que nous unissions nos forces. J’admire ce que Seigneur du Sud label a atteint. Qu’il suffise de dire, nous tous en NÉON CHRIST sont extrêmement honorés de tout intérêt pour ce que nous avons fait il y a tant d’années. «

NÉON CHRIST formé à l’automne 1983 avec DuVall à la guitare, Demer à la batterie, Lankford à la basse, et DuTeau au chant. Ils ont fait leurs débuts au petit matin du jour de l’An 1984. En mars, ils ont enregistré leur premier EP éponyme de 10 chansons. Sorties en juin 84, les chansons de l’EP illustrent la diversité musicale caractéristique du groupe, de DRI-style thrashers comme « Suppression parentale » à l’improvisation atmosphérique de « Après ». Une courte tournée sur la côte Est a suivi. Le jour de la fête du Travail 1984, le groupe enregistre quatre titres dans le home studio de Nick Jameson de FOGHAT la célébrité. Quelques mois après, « Cendres aux cendres » a été inclus dans la compilation International Peace / War publiée par MDCde R Radical Records, apportant au groupe une exposition mondiale.

NÉON CHRIST a partagé la scène avec des légendes du hardcore des années 80, y compris le DEAD KENNEDYS, JERKS DE CERCLE et CORROSION DE CONFORMITÉ. En 1985, le groupe a ajouté Shawn Devine à la deuxième guitare, car leur son et leurs chansons sont devenus plus lents, plus lourds et plus mélodiques. DuVall a écrit la valeur d’un album de chansons en 1985, mais seulement « Sauveur (attiré) » n’a jamais été enregistré dans ce qui allait être la dernière session studio du groupe le 26 décembre 1985 (les bandes maîtresses ont été perdues). Revenant à la formation originale de quatre musiciens, le groupe a joué une poignée de concerts d’Atlanta, puis a fait une pause en mars 1986. Quelques mois plus tard, William a déménagé à Santa Cruz, en Californie, pour rejoindre DÉTRUIRE!, et Jimmy, Danny et Excité formé JARDINS DE… William a fondé plus tard des improvisateurs de jazz / punk / du monde PAS DE MURS. En 1999, il formerait VENEZ AVEC L’AUTOMNE et a déménagé le groupe à Los Angeles, où il a noué une amitié et une collaboration musicale avec Jerry Cantrell. William rejoint ALICE ENCHAÎNÉE comme chanteur et guitariste en 2006. Le 2 février 2008, NÉON CHRIST réunis pour titrer le Ratlanta Punkfest 2.

À ce jour, les membres du groupe entretiennent une amitié étroite, ainsi que le désir d’honorer l’héritage du groupe. Alors quand fan de longue date Greg Anderson de Seigneur du Sud les a contactés au sujet de la réédition d’une édition de luxe de NÉON CHRISTles sessions de 1984, «1984» est rapidement venu à la vie.

«1984» liste des pistes:

01. Suppression parentale



02. Le projet de chanson



03. Enroulement



04. Mauvaise influence



05. Christ néon



06. Nous sommes sérieux



07. Yoof



08. C’est à moi



09. Perte



dix. Après



11. Le couteau qui coupe si profondément



12. Cendres aux cendres



13. Patriote aveugle



14. La mort qu’ils te donneront

Photo d’artiste par Chuck Gill