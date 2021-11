En route pour obtenir une chance de concourir dans un championnat du monde, l’idole mexicaine William « Camarón » Zepeda se prépare à passer à l’action le samedi 13 novembre prochain au Honda Center d’Anaheim, en Californie, où il sera l’endosseur de la carte. qui dirige le duel entre Jaime Munguía de Tijuana et le Californien Gabriel Rosado, pour le championnat intercontinental de la World Boxing Organization (WBO, pour son acronyme en anglais), des poids moyens.

Sous la supervision de l’entraîneur cubain Carlos Duarte, le boxeur de San Mateo Atenco est en pleine préparation, là-bas dans la capitale de l’État de Mexico, avec la ferme intention d’aller à la poursuite d’une victoire retentissante contre un adversaire compliqué comme est le boxeur philippin John Moralde.

Détenteur d’un record invaincu de 23 combats, 21 KO, William Zepeda Segura a pour objectif principal de porter une couronne mondiale, il s’efforce donc de travailler avec son entraîneur. Il sait que ce n’est pas une chose facile, il doit continuer à faire des mérites pour réaliser l’opportunité tant attendue de concourir pour le titre mondial, et pour cela, il travaille chaque jour pour atteindre l’objectif.

Le talentueux combattant gaucher a prouvé que son invaincu n’est pas le fruit du hasard, en battant et en arrachant son statut d’invaincu au Texan Héctor Tanajara Jr., qu’il a mis KO en six épisodes, le 9 juillet au Banc of California Stadium de Los Angeles, Californie, et maintenant il se prépare à confirmer qu’il est un digne candidat pour une chance de jouer un championnat du monde, en affrontant John « Mulawin » Moralde, un combattant de la garde droite qui navigue sur le terrain professionnel avec un record de 24 victoires. , 13 d’entre eux via le « chloroforme pur » en échange de quatre défaites.

« Une victoire sur un adversaire de la stature du Philippin John Morales me permettra de montrer au monde que je suis prêt pour une opportunité de titre mondial », a déclaré le jeune boxeur, se disant confiant dans son talent et sa préparation.