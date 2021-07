William et Harry dévoilent la statue des 60 ans de Lady Di

Dans cet événement qui marque le Première apparition publique de William et Harry depuis les funérailles du prince Philip en avril, les princes ont dit quelques mots: “Aujourd’hui, dans ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère, des qualités qui ont fait d’elle une bonne force à travers le monde, changer d’innombrables vies pour le mieux”.

La statue était située dans ce jardin récemment redessiné par Pip morrison avec plus de 4 000 fleurs (dont des myosotis, la fleur préférée de Diana) pour en faire un lieu « plus calme et plus attentionné » pour les hommage permanent à la princesse. “Chaque jour, nous souhaitons qu’il soit encore avec nous, et notre espoir est que ce la statue est à jamais considérée comme un symbole de sa vie et de son héritage” conclurent les princes.