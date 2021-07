William et Harry invités à faire la paix alors que les frères se réunissent pour dévoiler la statue de Diana | Royale | Nouvelles

Harry et William : “geste superficiel” de la statue de Diana selon Lacey

Les frères, en guerre contre les affirmations de Harry faites dans son interview explosive avec Oprah Winfrey, ont appelé à une trêve pour dévoiler une statue à Diana cet après-midi. Cela est considéré comme la première étape vers la fin d’une dispute qui a éclaté après les allégations explosives de racisme du duc de Sussex dans la famille royale dans l’émission télévisée de mars dernier. Les princes n’ont pas parlé longuement depuis – mais le biographe royal Robert Lacey a déclaré hier soir: “Une sorte de réconciliation serait le plus bel hommage qu’ils pourraient rendre à leur mère.”

Le duc de Cambridge et le duc de Sussex seront réunis lors du dévoilement public d’une statue érigée à la mémoire de leur défunte mère, dans le Sunken Garden du palais de Kensington à Londres – l’une des retraites les plus précieuses de Diana.

Les frères et sœurs séparés font des tentatives pour une réparation complète des clôtures et feront tous deux des discours émouvants lors de la cérémonie.

Réparer leur relation brisée serait le meilleur moyen de se souvenir de leur mère, a déclaré M. Lacey.

Il a déclaré : « Ils seront les premiers à comprendre comment une sorte de réconciliation serait le plus bel hommage qu’ils pourraient rendre à leur mère. Est-ce que cela peut arriver rapidement est une autre question. Je pense que c’est plus probablement le début d’une lente réconciliation. Mais c’est porteur d’espoir.

Les princes doivent se rencontrer de manière informelle après la cérémonie pour discuter de leur dispute, qui s’est approfondie à la suite des affirmations de Harry auprès de l’animatrice de chat américain Oprah Winfrey et des accusations de podcast sur l’étouffement de la vie en tant que royal senior.

Leur père, le prince Charles, sera absent des deux réunions d’aujourd’hui, ce qui augmente les spéculations selon lesquelles il bouillonne toujours après les explosions de son plus jeune fils.

Harry est arrivé au Royaume-Uni vendredi dernier après avoir voyagé depuis son domicile américain (Image: Mirror)

On ne sait pas s’ils seront rejoints par l’épouse de William, la duchesse de Cambridge, qui a précédemment agi en tant que pacificateur.

Une source royale a déclaré : « La tension monte sans aucun doute, mais ce projet est incroyablement personnel pour les deux frères et ils réalisent tous les deux qu’il est important de mettre de côté toute différence, du moins pour la cérémonie. Il y a certainement un sentiment que les deux camps sont prêts à se réunir et à faire front uni pour une occasion si spéciale. »

Le dévoilement sera une occasion intime. Le frère de Diana, Earl Spencer, et ses sœurs aînées Lady Sarah McCorquodale et la baronne Fellowes, ainsi que le sculpteur Ian Rank-Broadley et le jardinier Pip Morrison, devraient également être présents.

Une source a qualifié la cérémonie de “moment très personnel pour la famille”.

M. Lacey, consultant historique de la série Netflix The Crown, a déclaré qu’il y avait “des raisons assez convaincantes” pour que les frères autrefois proches réparent leur relation.

Il a continué: “[Duchess of Sussex] Meghan est une actrice à succès et Harry fait son travail pour la charité.

Le duc de Cambridge retrouvera son frère lors du dévoilement public d’une statue de Diana (Image: .)

«Mais en fin de compte, leur attrait, et donc leur attrait commercial et les contrats commerciaux sur lesquels ils doivent vivre, dépendent du maintien d’une sorte de lien avec la famille royale. D’un autre côté, alors que William se penche sur l’avenir de sa monarchie… qu’il va reprendre et qui commence déjà à se dessiner, il ne veut pas exclure les seuls membres métissés de la famille du statut royal ou d’être membres de la famille.

“Harry et Meghan ne sont plus des membres actifs de la famille, mais cela ne les empêche pas d’être des membres du sang.”

Le biographe royal a souligné le jubilé de platine de la reine en juin prochain comme une autre “étape importante”, affirmant que la reine voudra le duc et la duchesse de Sussex sur le balcon du palais de Buckingham aux côtés d’autres membres de la famille royale.

M. Lacey a déclaré : « Il y a des raisons d’espérer et je pense que le dévoilement de la statue de Diana constituera un premier pas.

« Il y a d’autres jalons sur la route. Un objectif que nous devons examiner est l’été prochain, lorsque nous célébrerons les 70 ans de la monarchie de la reine.

« Elle sera la première personne à vouloir toute sa famille sur le balcon avec elle ; cela inclut les Sussex et leurs deux enfants.

La statue de Diana sera visible gratuitement pendant les heures d’ouverture des jardins du palais (Image: .)

M. Lacey a déclaré que la pandémie avait “aggravé la séparation des princes”, ajoutant: “Espérons que l’assouplissement de Covid créera une sorte de guérison et de guérison.”

Le dévoilement d’aujourd’hui devait être plus important, avec de nombreux amis de Diana invités, mais les restrictions de Covid l’ont réduit.

Harry est arrivé au Royaume-Uni vendredi dernier après avoir quitté son domicile américain pour la deuxième fois seulement depuis que lui et sa femme Meghan ont mis fin à leurs fonctions royales en mars 2020.

Elle est restée en Californie avec leur fille nouveau-née Lilibet “Lili” Diana et leur fils de deux ans Archie.

Hier, Harry a terminé cinq jours de quarantaine dans son ancienne maison de Windsor, Frogmore Cottage, et a assisté à un événement caritatif à Kew Gardens.

Les princes avaient été brièvement réunis lors des funérailles de Windsor de leur grand-père le duc d’Édimbourg en avril.

En dehors de cela, ils n’ont pas été vus ensemble depuis une rencontre inconfortable en mars de l’année dernière lors d’un service du Commonwealth Day à l’abbaye de Westminster.

La statue a été commandée par William et Harry pour célébrer leur mère (Image: .)

La statue de Diana a été commandée par les frères pour célébrer l’impact positif que leur mère a eu sur des centaines de millions de personnes dans le monde.

Les travaux sur le jardin ont commencé en 2019 et cinq jardiniers ont passé 1 000 heures à le planter en hommage à la femme connue sous le nom de Reine de cœur du peuple.

Il y a plus de 4000 fleurs, dont 500 plants de lavande, 200 roses dont les variétés Ballerina et Blush Noisette, 300 tulipes, 100 myosotis, 100 dahlias et 50 pois de senteur.

Mme Morrison a déclaré: «Ce fut un projet très spécial sur lequel travailler, car le Sunken Garden était l’endroit préféré de Diana. Nous avons travaillé avec soin pour nous assurer que la nouvelle disposition et le nouveau plan de plantation complètent la statue, offrant un lieu apaisant aux personnes qui visitent le palais de Kensington pour se souvenir de la princesse.

Le jardin et la statue seront libres d’accès pendant les heures d’ouverture des jardins du palais.

Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult de Robert Lacey est maintenant disponible.