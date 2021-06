William et Harry réunis pour le dévoilement de la statue de Diana

in

es fils de Diana, princesse de Galles, mettront leurs différends de côté lorsqu’ils dévoileront une statue à sa mémoire à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

La relation troublée du duc de Cambridge et du duc de Sussex est bien documentée, mais leur mère sera au centre de leurs préoccupations jeudi alors qu’ils honorent sa mémoire.

Une source royale a déjà décrit la cérémonie, qui aura lieu dans l’ancienne maison de Diana, Kensington Palace, comme étant un “petit événement et un moment très personnel pour la famille”.

Le palais de Kensington a confirmé que les frères royaux et la famille proche de Diana, qui seraient ses frères et sœurs, assisteront à l’inauguration, ainsi que le comité de la statue et d’autres personnes impliquées dans le processus de construction dans le Sunken Garden du palais.

La sœur de Diana, Lady Sarah McCorquodale, était membre du comité de six personnes chargé de commander et de collecter des fonds pour la création de la statue, aux côtés de Julia Samuel, parrain du prince George, qui était un ami proche de la princesse.

Funérailles du duc d’Édimbourg / PA Wire

Il était présidé par Jamie Lowther-Pinkerton, l’ancien secrétaire privé principal des frères, et ses membres ont conseillé le choix du sculpteur et ont travaillé avec Historic Royal Palaces sur l’installation de la statue.

Ian Rank-Broadley, qui a une longue expérience dans la création d’images de la famille royale, a été choisi pour la sculpter, et il fera partie des invités, avec le concepteur de jardins Pip Morrison.

Mais la portée du dévoilement a été réduite, de nombreux amis et collègues de Diana n’ayant pu y assister en raison de la réglementation de Covid.

Palais de Kensington / Archives PA

Une source royale a déclaré: “Les plans ont été réduits en raison des restrictions actuelles de Covid-19 et les dispositions médiatiques reflètent à la fois la taille et le ton de l’événement.”

Lorsque les frères ont commandé la statue en 2017 – l’année du 20e anniversaire de la mort de Diana – leur relation était meilleure, car ils travaillaient ensemble pour promouvoir des problèmes tels que la sensibilisation à la santé mentale.

Mais aujourd’hui, ils semblent divisés non seulement physiquement, Harry vivant maintenant en Californie avec sa femme et ses enfants, mais aussi dans les perspectives, alors que Harry soulevait une série d’allégations au sujet de la famille royale, la plus accablante étant une allégation de racisme.

Pourtant, après les funérailles de leur grand-père, le duc d’Édimbourg, les hommes semblaient à l’aise les uns avec les autres, alors qu’ils quittaient le service en pleine conversation.

Le dévoilement a été retardé, la pandémie de Covid-19 jouant un rôle dans la cérémonie qui se déroule désormais 60 ans après la naissance de la princesse.

Dans un communiqué lors de l’annonce du projet, les frères ont déclaré : « Notre mère a touché tant de vies. Nous espérons que la statue aidera tous ceux qui visitent le palais de Kensington à réfléchir sur sa vie et son héritage. »