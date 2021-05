William et Harry se disputent depuis plus d’un «an et demi», dit Royal pal | Royal | Nouvelles

Tom Bradby a accompagné le duc et la duchesse de Sussex lors de leur tournée royale en Afrique en 2019. Le journaliste d’ITV, un ami de la famille royale, a décroché une interview exclusive avec le couple, dans laquelle ils ont révélé leur mécontentement face à la vie au sein du cabinet. Harry a rendu public les relations tendues entre lui et William, admettant qu’ils étaient sur «des chemins différents».

Meghan révélerait également qu’elle n’allait pas “bien” et qu’elle s’était sentie extrêmement vulnérable pendant sa grossesse.

M. Bradby a déclaré au Times que la rupture ne s’est pas produite du jour au lendemain et qu’elle a été longue à faire.

Il a dit: «Avant, c’était une chose assez simple, n’est-ce pas, parce qu’ils ne se disputaient pas et que la vie était simple.

“Et puis, cela s’est lentement transformé en quelque chose de difficile personnellement et publiquement – vraiment au cours de la dernière année et demie.”

Harry confirmera plus tard à Oprah Winfrey dans l’interview de CBS que lui et William étaient toujours à des kilomètres l’un de l’autre.

Le duc de Sussex a déclaré que leur relation était «spatiale» pour le moment, mais a insisté sur le fait qu’il aimait toujours son frère aîné.

Robert Jobson a déclaré à Us Weekly: “Je pense qu’ils ont vraiment parlé, et s’il y avait une reconstruction de leur relation – eh bien, c’était un petit pas, et c’est bien.

«En fin de compte, Harry n’était là que pour rendre ses derniers respects à son grand-père, qui était un grand homme, et qu’il y ait eu ou non une reconstruction entre William et Harry… cela se verra avec le temps.

Le prince Harry est retourné en Californie peu de temps après les funérailles pour être avec sa femme enceinte Meghan et son bébé Archie.