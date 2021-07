William et Harry « semblaient un peu forcés » alors que la pression lors du dévoilement de la statue « se montrait parfois » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry et William “ont bien fonctionné”, selon un expert

Jeudi, les deux frères ont dévoilé une statue de leur défunte mère dans les Sunken Gardens du palais de Kensington. Le projet, qui est en chantier depuis quatre ans maintenant, avait été retardé à plusieurs reprises mais a finalement été lancé à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse de Galles. William et Harry ont eu une relation difficile au cours des dernières années, en particulier après que Harry a quitté son poste de royal senior avec son épouse Meghan Markle, et après leur entretien avec Oprah Winfrey.

C’était la première fois qu’ils se voyaient depuis les funérailles du prince Philip en avril.

Alors que les princes étaient photographiés souriant lors de l’événement, un commentateur royal a déclaré que la tension s’était manifestée.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

M. Myers a déclaré: «Parfois, je pensais que c’était assez intéressant de les regarder tous les deux, Harry dévalant les marches à quelques pas derrière William dans les jardins engloutis.

Le prince William et le prince Harry lors du dévoilement de la statue de Diana (Image: GETTY)

William et Harry dévoilant la statue de la princesse Diana (Image: GETTY)

“J’avais presque l’air d’être un peu pessimiste là-dessus, ça avait l’air un peu forcé parfois.

“Sans aucun doute [Harry was] heureux de voir ses tantes et son oncle Earl Spencer, Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes ‒ et ils ont semblé lui réserver un accueil vraiment chaleureux, je suis sûr qu’ils ne l’ont pas vu depuis un bon moment, donc dans ce sens Je suis sûr que c’était un peu une réunion de famille.

“Mais j’ai juste eu l’impression que le problème était un peu forcé.”

Il a ajouté qu’il pensait que William avait l’air “pensif” et “très plongé dans ses pensées”.

William et Harry semblaient forcer leur relation, selon M. Myers (Image: GETTY)

L’éditeur royal a conclu: “Je veux dire, ils dévoilent ce projet ensemble et ils savent que tout le monde va en parler et je pense que la pression s’est parfois manifestée.”

Cela dit, Mme Gripper a déclaré qu’elle pensait avoir vu des “moments de chaleur” entre les frères sur certaines photos.

Elle a dit qu’elle espérait que la chaleur était authentique et qu’elle pourrait aider à guérir et à améliorer leur relation à l’avenir.

Cela dit, elle a décrit Harry comme un “bouquet d’énergie nerveux”, peut-être sans surprise compte tenu de la tension avec sa famille et de la façon dont il a décrit l’anxiété qu’il ressent à propos de choses comme les caméras et le fait d’être à Londres.

William et Harry ont eu une relation difficile au cours des dernières années (Image: GETTY)

La cérémonie a été relativement rapide ‒ moins de 20 minutes du début à la fin.

Ils ont retiré le couvercle de la statue, qui présente une représentation grandeur nature de 1 de la défunte princesse de Galles avec trois enfants.

Ensuite, il y a eu une salve d’applaudissements suivie de discussions avec le jardinier Pip Morrison et le sculpteur Ian Rank-Broadley.

M. Ian Rank-Broadley est un sculpteur et artisan de renommée mondiale, dont l’héritage consiste principalement à produire l’image de la reine qui orne toutes les pièces de monnaie du Royaume-Uni et du Commonwealth.

Statue de Diana : le langage corporel du prince Harry critiqué par Levin

Il est très digne de confiance dans les cercles royaux, c’est pourquoi il a été choisi pour créer la ressemblance de Diana dans cette statue monumentale.

Le résultat a reçu des résultats mitigés, certains affirmant qu’il ne parvient pas à capturer l’essence de Diana.

Cependant, M. Myers a fait valoir que les princes en étaient clairement satisfaits, sinon ils ne l’auraient pas dévoilé au monde, et c’est vraiment ce qui compte.

Mme Gripper a comparé la tâche consistant à capturer quelqu’un qui est «la femme la plus photographiée au monde» à ce que la plupart des sculpteurs doivent faire.

William et Harry saluent leurs tantes (Image : GETTY)

Elle a déclaré qu’elle s’était récemment rendue à Lichfield, juste au nord de Birmingham, et qu’elle avait visité une cathédrale où ils venaient de dévoiler une grande nouvelle statue de Saint-Tchad.

Elle a déclaré : « C’est une statue magnifique et très belle, mais le sculpteur avait un petit avantage car cet homme a vécu il y a plus de 100 ans, donc personne ne sait vraiment à quoi il ressemble.

« Donc, tant que cela ressemble à une belle statue, vous n’essayez pas de capturer quelqu’un qui était la femme la plus photographiée au monde. »

D’un autre côté, M. Myers a fait valoir que les statues de personnalités bien connues Winston Churchill et Nelson Mandela sur la place du Parlement sont “assez magnifiques”.

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.