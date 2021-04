William et Kate aident les enfants à faire face au chagrin en leur disant que Philip est «un ange maintenant» | Royal | Nouvelles

Kate Garraway discute de l’hommage du prince William au prince Philip

William et Kate ont partagé mercredi une image réconfortante d’eux-mêmes et de leurs deux enfants aînés avec Philip et la reine, repris en 2015. Le compte officiel de la famille royale a également partagé une photo prise par la duchesse de Cambridge elle-même, mettant en vedette la reine et Philip avec leurs sept arrière-petits-enfants aînés. Cependant, malgré des liens clairs avec le regretté duc d’Édimbourg, le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux ans, ne pourront pas assister aux funérailles de samedi.

Les trois enfants des Cambridges seraient considérés comme «trop jeunes» pour se joindre à la procession qui suivra le cercueil de Philip autour du parc du château de Windsor.

Les restrictions COVID-19 en place signifient également que seules 30 personnes pourront y assister, ce qui signifie qu’il est peu probable que l’un des arrière-petits-enfants du duc y participe.

Cependant, William et Kate ont été sûrs de réconforter leurs enfants après la mort de 99 ans vendredi dernier, selon des sources.

Un initié royal a déclaré à des médias: «William a dit à George, Charlotte et Louis que le prince Philip était ‘allé au paradis’ et ‘est un ange maintenant’.

«Ils sont encore si jeunes alors lui et Kate voulaient les laisser tomber doucement.

Kate Middleton, le prince William, le prince Philip et le prince George (Image: . / Instagram @kensingtonroyal)

La reine et Philip avec sept de leurs arrière-petits-enfants en 2018 (Image: Instagram @theroyalfamily)

William a peut-être pris cette idée de la reine, qui a jadis qualifié son défunt mari d ‘«ange».

La biographe Sally Bedell Smith a affirmé que la future reine avait envoyé des lettres à ses parents lorsqu’elle était en voyage de noces où elle avait fait l’éloge de son nouveau mari.

Elle aurait écrit: “Philip est un ange – il est si gentil et attentionné.”

Le duc de Cambridge a également fait une mention spéciale de la relation de son grand-père avec ses trois enfants lorsqu’il a publié une déclaration émouvante sur la mort de Philip.

Il a écrit: «Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes ce sens de l’aventure contagieux ainsi que son sens de l’humour espiègle.

En plus de son émouvant hommage, William a joint une image inédite de George dans la voiture de Philip, tandis que le duc d’Édimbourg sourit à la caméra.

S’adressant à Us Weekly, la source a poursuivi: «Naturellement, les enfants sont très bouleversés, en particulier George et Charlotte.

LIRE LA SUITE: Harry “ s’inquiète ” de laisser Meghan enceinte en Californie

La reine et Philip examinent une carte faite maison des enfants de Cambridge pour honorer leur 73e anniversaire de mariage (Image: Instagram @theroyalfamily)

“Louis est encore très jeune et n’avait rencontré le prince Philip que quelques fois.”

Le premier verrouillage a eu lieu peu de temps avant le deuxième anniversaire de Louis, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il ait vu Philip en personne depuis mars 2020.

L’initié a poursuivi: «George, Charlotte et Louis ont aidé William à choisir une photographie du prince Philip à accrocher chez eux en mémoire de lui.»

William a dit ouvertement à quel point il pense qu’il est important pour les enfants de parler de leurs émotions dans le passé.

Avant la naissance de Louis en 2017, il a déclaré: «Catherine et moi sommes convaincus que nous voulons que George et Charlotte grandissent en se sentant capables de parler de leurs émotions.

«Pendant trop longtemps, il y a eu un tabou sur le fait de parler de certains problèmes importants.»

La famille royale a publié une photo inédite des Cambridges avec la reine et Philip en 2015 (Image: Instagram @theroyalfamily)

Kate et William avec Louis, Charlotte et George en décembre (Image: .)

L’année précédente, William avait également encouragé ses camarades parents à «prendre un moment pour demander à leurs enfants comment ils vont», tout en faisant campagne pour son initiative de santé mentale, Heads Together.

Il a dit: «Profitez de l’occasion pour discuter de la façon dont vous faites face à la vie et à la paternité avec votre femme, votre partenaire ou avec vos amis.

«Et sachez que si votre fils ou votre fille a un jour besoin d’aide, il a besoin des conseils et du soutien de son père tout autant que de celui de sa mère.

William a également parlé avec émotion de la façon dont lui et sa femme tentent d’honorer la mémoire de sa défunte mère avec ses enfants.

La princesse Diana est décédée tragiquement dans un accident de voiture en 1997, alors que le duc de Cambridge n’avait que 15 ans.

S’exprimant à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, William a expliqué comment sa mère aurait été une «belle» figure dans la vie de ses enfants et qu’elle les aurait aimés «en morceaux» – même s’il a ajouté qu’elle aurait pu être une «grand-mère cauchemardesque», trop.

Il a expliqué: «Elle venait, probablement à l’heure du bain, provoquer une scène incroyable, des bulles partout, de l’eau du bain partout, puis partir.

William et Kate ont aidé leurs enfants à faire face après la mort de Philip (Image: Instagram @kensingtonroyal)

S’exprimant dans le documentaire «Diana, notre mère: sa vie et son héritage», le royal a déclaré qu’il «parlait constamment de Granny Diana» et qu’il avait placé des photos d’elle partout dans la maison.

Il a poursuivi: «C’est difficile parce que évidemment Catherine ne la connaissait pas donc elle ne peut pas vraiment fournir ce niveau de détail, alors je mets régulièrement George et Charlotte au lit, je parle d’elle et j’essaie juste de leur rappeler qu’il y a deux grands-mères, là-bas. étaient deux grands-mères dans leur vie.

“Il est donc important qu’ils sachent qui elle était et qu’elle existait.”

Un initié a également ajouté: «George et Charlotte savent tout sur leur défunte grand-mère et à quel point elle était une femme incroyable.

«William leur dit qu’elle veille sur eux depuis le ciel.»