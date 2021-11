William et Kate embauchent pour un poste clé au palais de Kensington à l’approche de la date limite de candidature | Royale | Nouvelles

Le prince William et Kate Middleton, tous deux âgés de 39 ans, ont actuellement un poste vacant au palais de Kensington sur le site Web de la maison royale. Il ne reste que cinq jours aux candidats potentiels pour postuler pour devenir le responsable permanent des communications numériques de la maison du duc et de la duchesse de Cambridge.

La description de poste du site Web indique: «Ce rôle fera partie d’une équipe multidisciplinaire travaillant ensemble pour communiquer le travail du duc et de la duchesse de Cambridge.

« Le candidat retenu sera essentiel pour soutenir les réseaux sociaux officiels (Instagram, Twitter, YouTube, Facebook) du duc et de la duchesse de Cambridge. »

Le duc et la duchesse de Cambridge ont actuellement des plateformes de médias sociaux bien suivies.

Le compte Twitter @KensingtonRoyal compte environ 2,3 millions d’abonnés.

En comparaison, le leader travailliste Sir Keir Starmer ne compte que 1,1 million d’adeptes, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon en a 1,4 million et l’ancien chef du Brexit, Nigel Farage, en a un peu plus sur 1,6 million.

La description de poste ajoute : « The Household croit que la diversité de la société moderne est son plus grand atout.

JUST IN: ‘Histoires de héros’ Le prince Harry retournera à New York en voyage en solo pour remettre des prix

« Nous reflétons cela dans les politiques visant à attirer, employer et récompenser les meilleurs talents, indépendamment du sexe, de la race, de l’origine ethnique ou nationale, du handicap, de la religion, de l’orientation sexuelle ou de l’âge.

« Notre processus de recrutement nous permet de recruter parmi le plus large bassin disponible avec une approche juste, ouverte et accessible.

« Il est important pour nous que tous les employés puissent contribuer à leur potentiel maximum et que nous puissions tirer notre force de notre diversité.

« C’est pourquoi nous continuons à travailler pour rendre notre organisation diversifiée et inclusive. »

Cependant, l’annonce du site Web précise ensuite les compétences nécessaires pour rejoindre l’équipe des Cambridges au palais de Kensington.

LIRE LA SUITE: Lady Louise fête son anniversaire après une naissance d’urgence il y a 18 ans

Le site Web indique que les critères du candidat incluent : « Une expérience avérée dans la création de contenu et les rôles de marketing des médias sociaux, y compris la photographie et la vidéographie.

« Capacité avérée à penser de manière créative, à proposer des moyens nouveaux et innovants de communiquer l’activité numériquement, en tenant compte des données et des analyses.

« Excellente connaissance du paysage des médias sociaux et compréhension de l’engagement et de l’analyse des médias sociaux.

« Solides compétences en communication écrite.

« Bonnes compétences en gestion de projet, souci du détail ainsi que de solides compétences organisationnelles et la capacité de travailler de manière proactive, flexible et dans les délais.

« Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à établir des relations solides avec les parties prenantes internes et externes.

A NE PAS MANQUER :

Famille royale : Harry dans une nouvelle tempête Netflix « étonnante » [LIVE]

Les traditions du dîner de Noël de la reine mises à nu par l’ancien chef royal [INSIGHT]

Kate et le prince William s’ouvrent sur la «belle» journée de George [REVEALED]

« Capacité à traiter des informations sensibles avec tact et discrétion à tout moment.

« Connaissance de la diversité des communautés au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et dans le monde. »

Les candidats potentiels ont jusqu’au 14 novembre 23h55 pour soumettre leur candidature.

Il y a également six postes vacants pour des emplois travaillant avec le ménage Prince of Wales, 72 ans, et Camilla Parker-Bowles, 74 ans.

Il s’agit notamment d’un directeur financier qui pourrait recevoir jusqu’à 45 000 £ par an et d’un chef de partie itinérant travaillant 45 heures par semaine.